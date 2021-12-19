Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, участь в пілотному проєкті, який запустили тиждень тому, взяли 4,5 мільйона українців. Водночас банки вже відкрили 4,1 мільйона спеціальних карт, а заявки на виплату подали 2,7 мільйона людей.

До теми 1 000 гривень за вакцинацію: як бізнесу стати учасником програми "єПідтримка"

Як подати заявку, щоб отримати тисячу гривень

повністю вакцинуватись і отримати "зелений" COVID-сертифікат у додатку "Дія";

бути громадянином України старше 18 років;

щоб отримати виплату до кінця 2021 року, треба зареєструватись з 19 по 29 грудня;

оновлювати Дію.

Детальний алгоритм подачі заявок для отримання тисячі гривень: дивіться відео

На що можна витратити гроші

У перелік послуг включили: спортзал, книги, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або поїздки всередині країни. Витратити гроші на категорії товарів та послуг, яких немає у переліку, перевести їх на іншу картку, зняти готівкою буде неможливо.

Важливо! Гроші людина отримує на 4 місяці. Якщо за цей час їх не витратити, то рахунок закриють. Програма реалізується лише у додатку "Дія".

Розплатитись грошима можна буде онлайн та офлайн, але лише на вказані категорії українського бізнесу. Банки будуть розпізнавати бізнес при оплаті карткою за допомогою МСС-кодів, які присвоюються торговій точці і характеризують напрямок бізнесу. У разі оплати карткою "єПідтримка" він повинен співпадати з одним із кодів, зазначених у постанові.

Деякі банки вже виплатили гроші

Старт "єПідтримки" обіцяли на 20 – 21 грудня. Всього у програмі беруть участь 6 банків: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк.

16 грудня першими повідомили про нарахування клієнти Монобанку, а згодом і Альфа-банку.

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, гроші почнуть приходити на рахунки українців 20 – 21 грудня, але можуть виникнути проблеми, бо реєстри не завжди витримують навантажень.

Вам може бути цікаво, чи виплатять обіцяні гроші усім: дивіться відео

Повний допис Михайла Федорова у телеграмі

Сьогодні офіційно запустили проект єПідтримка у додатку Дія.

Вперше у світі технічно реалізується подібна інноваційна послуга!

Тиждень тому ми запустили пілот, на який реєструвалося понад 4,5 млн українців. У банках відкрили вже 4,1 млн спеціальних карток. А 2,7 млн. українців подали свої заявки на виплату. Розповідаю, як подати заявку, щоби отримати 1000 грн.

Ви повинні бути повністю вакциновані та мати «зелений» COVID-сертифікат у додатку Дія. А також бути громадянином України віком від 18 років. Важливо: щоб отримати виплату 2021 року, необхідно подати заявку з 19 по 29 грудня. Оновлюйте Дію та підтримуйте бізнес. Інструкція, як це зробити.

Гроші можна витратити на книги, спортзали, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або поїздки всередині України. Докладніше, як працює єПідтримка, можна дізнатися на лендингу.

Ви отримуєте гроші на 4 місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите, рахунок закриють. Розплачуватися можна буде онлайн та офлайн, але лише на вказані категорії українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть її при оплаті карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговій точці та характеризує напрямок бізнесу. У разі оплати карткою є Підтримка він повинен співпадати з одним із кодів, зазначених у постанові.

Витратити гроші на категорії товарів та послуг, яких немає у переліку, перевести їх на іншу картку, зняти готівкою буде неможливо.

Програма реалізується лише у додатку Дія. Тому не ведіть на шахраїв. Кіберполіція уважно відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати.