Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, участие в пилотном проекте, который запустили неделю назад, приняли 4,5 миллиона украинцев. В то же время банки уже открыли 4,1 миллиона специальных карт, а заявки на выплату подали 2,7 миллиона человек.

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Как подать заявку, чтобы получить тысячу гривен

полностью вакцинироваться и получить "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия";

быть гражданином Украины старше 18 лет;

чтобы получить выплату до конца 2021 года, надо зарегистрироваться с 19 по 29 декабря;

обновлять Дию.

Детальный алгоритм подачи заявок для получения тысячи гривен: смотрите видео

На что можно потратить деньги

В перечень услуг включили: спортзал, книги, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри страны. Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в списке, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно.

Важно! Деньги человек получает на 4 месяца. Если за это время их не потратить, то счет закроют. Программа реализуется только в приложении "Дия".

Расплатиться деньгами можно будет онлайн и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать бизнес при оплате картой с помощью МСС-кодов, которые присваиваются торговой точке и характеризуют направление бизнеса. В случае оплаты картой "єПідтримка" он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении.

Некоторые банки уже выплатили деньги

Старт "єПідтримки" обещали на 20 – 21 декабря. Всего в программе принимают участие 6 банков: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк.

16 декабря первыми сообщили о начислении клиенты Монобанка, а впоследствии и Альфа-банка.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, деньги начнут приходить на счета украинцев 20 – 21 декабря, но могут возникнуть проблемы, потому что реестры не всегда выдерживают нагрузок.

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Полное сообщение Михаила Федорова в телеграме

Сегодня официально запустили проект єПідтримка в приложении Дия.

Впервые в мире технически реализуется подобная инновационная услуга!

Неделю назад мы запустили пилот, на который регистрировалось более 4,5 млн украинцев. В банках открыли уже 4,1 млн специальных карточек. А 2,7 млн. украинцев подали свои заявки на выплату. Рассказываю, как подать заявку, чтобы получить 1000 грн.

Вы должны быть полностью вакцинированы и иметь «зеленый» COVID-сертификат в приложении Дия. А также быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет. Важно: чтобы получить выплату 2021 года, необходимо подать заявку с 19 по 29 декабря. Обновляйте и поддерживайте бизнес. Инструкция, как это сделать.

Деньги можно потратить на книги, спортзал, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри Украины. Подробнее, как работает поддержка, можно узнать на лендинге.

Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, счет закроют. Расплачиваться можно будет онлайн и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать ее при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. В случае оплаты картой єПідтримка он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении.

Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в списке, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно.

Программа реализуется только в приложении Дия. Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты.