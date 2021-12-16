Банк заявляет, что те, кто выбрал в приложении Дия их учреждение, уже имеют деньги на счете. В то же время Альфа-банк убеждает, что сгенерировать карту просто, если человек вакцинирован.

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Есть 2 вакцины и "зеленый" сертификат в Дии? В Sense SuperApp все просто: зайди в раздел "Быстрые действия и функции", выбери и оформь карту. После перейди к приложению Дия и выбери счет для начисления 1000 гривен,

– советует банк пользователям.

В то же время, в комментариях к сообщению некоторые клиенты пишут, что деньги пока не поступили.

Что известно о денежном вознаграждении за вакцинацию

Владимир Зеленский анонсировал выплату одной тысячи гривен всем, кто дважды вакцинировался против COVID-19. На пилот программы "е-Поддержка" в первые сутки записались два миллиона украинцев.

Как сообщала заместитель министра экономики Ирина Новикова, соответствующая программа стартует уже 19 декабря. Воспользоваться услугой можно будет в течение 2022 года.

В то же время Минцифры предупреждало, что все бюрократические проблемы должны решить до 20 декабря. По словам главы Минцифры Михаила Федорова, деньги начнут приходить на счета украинцев 20 – 21 декабря, но могут возникнуть проблемы, потому что реестры не всегда выдерживают нагрузки.

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Полное сообщение Альфа-банка в Фейсбуке:

1000 гривен прямо сейчас? Ага! Это уже сейчас работает для тех, кто оформил карту еПоддержка в Sense и выбрал в приложении Дия Альфу. Деньги уже на счету.

Хочешь так же не ждать? Есть 2 вакцины и "зеленый" сертификат в Дии? В Sense SuperApp все просто: зайди в раздел "Быстрые действия и функции", выбери и оформь карточку еПоддержка. После перейди к приложению Дия и выбери счет для начисления 1000 гривен.