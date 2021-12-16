Банк заявляє, що ті, хто вибрав у застосунку Дія їхню установу, вже мають гроші на рахунку. Водночас Альфа-банк переконує, що згенерувати картку просто, якщо людина вакцинована.

До теми 1 000 гривень за вакцинацію: як бізнесу стати учасником програми "єПідтримка"

Вже маєш 2 вакцини і "зелений" сертифікат у Дії? У Sense SuperApp все просто: зайди до розділу "Швидкі дії та функції", вибери та оформ картку єПідтримка. Після перейди до застосунку Дія та вибери рахунок для нарахування 1000 гривень,

– радить банк користувачам.

Водночас, у коментарях до допису деякі клієнти пишуть, що гроші поки не надійшли.

Що відомо про грошову винагороду за вакцинацію

Володимир Зеленський анонсував виплату однієї тисячі гривень усім, хто двічі вакцинувався проти COVID-19. На пілот програми "е-Підтримка" у першу добу записалися два мільйони українців.

Як повідомляла заступниця міністра економіки Ірина Новікова, відповідна програма стартує вже 19 грудня. Скористатися послугою можна буде протягом 2022 року.

Водночас Мінцифри попереджало, що всі бюрократичні проблеми мають вирішити до 20 грудня. За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, гроші почнуть приходити на рахунки українців 20 – 21 грудня, але можуть виникнути проблеми, бо реєстри не завжди витримують навантажень.

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Повний допис Альфа-банку у фейсбуці:

1000 гривень просто зараз? Ага! Це ВЖЕ ЗАРАЗ працює для тих, хто оформив картку єПідтримка в Sense та вибрав у застосунку Дія Альфу. Грошi вже на рахунку.

Хочеш так само не чекати? Вже маєш 2 вакцини і «зелений» сертифікат у Дії? У Sense SuperApp все просто: зайди до розділу «Швидкі дії та функції», вибери та оформ картку єПідтримка | Після перейди до застосунку Дія та вибери рахунок для нарахування 1000 гривень.

