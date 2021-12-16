Банк заявляє, що ті, хто вибрав у застосунку Дія їхню установу, вже мають гроші на рахунку. Водночас Альфа-банк переконує, що згенерувати картку просто, якщо людина вакцинована.
До теми 1 000 гривень за вакцинацію: як бізнесу стати учасником програми "єПідтримка"
Вже маєш 2 вакцини і "зелений" сертифікат у Дії? У Sense SuperApp все просто: зайди до розділу "Швидкі дії та функції", вибери та оформ картку єПідтримка. Після перейди до застосунку Дія та вибери рахунок для нарахування 1000 гривень,
– радить банк користувачам.
Водночас, у коментарях до допису деякі клієнти пишуть, що гроші поки не надійшли.
Що відомо про грошову винагороду за вакцинацію
- Володимир Зеленський анонсував виплату однієї тисячі гривень усім, хто двічі вакцинувався проти COVID-19. На пілот програми "е-Підтримка" у першу добу записалися два мільйони українців.
- Як повідомляла заступниця міністра економіки Ірина Новікова, відповідна програма стартує вже 19 грудня. Скористатися послугою можна буде протягом 2022 року.
- Водночас Мінцифри попереджало, що всі бюрократичні проблеми мають вирішити до 20 грудня. За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, гроші почнуть приходити на рахунки українців 20 – 21 грудня, але можуть виникнути проблеми, бо реєстри не завжди витримують навантажень.
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Повний допис Альфа-банку у фейсбуці:
1000 гривень просто зараз? Ага! Це ВЖЕ ЗАРАЗ працює для тих, хто оформив картку єПідтримка в Sense та вибрав у застосунку Дія Альфу. Грошi вже на рахунку.
Хочеш так само не чекати? Вже маєш 2 вакцини і «зелений» сертифікат у Дії? У Sense SuperApp все просто: зайди до розділу «Швидкі дії та функції», вибери та оформ картку єПідтримка | Після перейди до застосунку Дія та вибери рахунок для нарахування 1000 гривень.