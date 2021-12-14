У Міністерстві цифрової трансформації вказали, що заявку на участь можна було подавати з 10 грудня.

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За першу добу роботи пілота "е-Підтримки" понад 160 000 українців оформили заявки на виплату. Кількість заявок щогодини зростає,

– зазначили у Мінцифри.

Нині українці оформили 1,3 мільйона карток для виплати 1 000 гривень вакцинованим проти COVID-19.

Зверніть увагу! На повну силу "е-Підтримка" запрацює з 19 грудня. Гроші можна буде отримати лише через Дію. З бюджету виділено 8 мільярдів гривень – тобто на 8 мільйонів осіб.

На що можна витратити кошти

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що витратити тисячу гривень можна в категоріях бізнесу, що найбільше постраждав від карантинних обмежень, а саме:

креативна галузь;

транспортна галузь;

спортивна галузь.

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