В Министерстве цифровой трансформации отметили, что заявку на участие можно было подавать с 10 декабря.

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За первые сутки работы пилота "е-поддержки" более 160 000 украинцев оформили заявки на выплату. Количество заявок ежечасно растет,

– отметили в Минцифры.

В настоящее время украинцы оформили 1,3 миллиона карт для выплаты 1 000 гривен вакцинированным против COVID-19.

Обратите внимание! В полную силу "е-поддержка" заработает с 19 декабря. Деньги можно будет получить только через Дию. Из бюджета выделено 8 миллиардов гривен – то есть на 8 миллионов человек.

На что можно потратить средства

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что потратить тысячу гривен можно в категориях бизнеса, который больше всего пострадал от карантинных ограничений, а именно:

креативная отрасль;

транспортная отрасль;

спортивная отрасль.

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