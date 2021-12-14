В Министерстве цифровой трансформации отметили, что заявку на участие можно было подавать с 10 декабря.
Читайте также Тысяча Зеленского: кто сможет получить и на что позволят потратить выплаты для вакцинированных
За первые сутки работы пилота "е-поддержки" более 160 000 украинцев оформили заявки на выплату. Количество заявок ежечасно растет,
– отметили в Минцифры.
В настоящее время украинцы оформили 1,3 миллиона карт для выплаты 1 000 гривен вакцинированным против COVID-19.
На что можно потратить средства
Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что потратить тысячу гривен можно в категориях бизнеса, который больше всего пострадал от карантинных ограничений, а именно:
- креативная отрасль;
- транспортная отрасль;
- спортивная отрасль.
К теме "Тысячу Зеленского" можно будет потратить на лекарства