О том, как будут осуществляться выплаты, на что украинцы смогут потратить средства и увеличит ли это количество тех, кто хочет вакцинироваться – 24 канал расспросил экспертов.

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Что говорят эксперты

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, пояснил, что средства не будут предоставляться в наличной форме. Это будут средства на специальном счете, которые можно будет потратить только на посещение спортзалов, театров, музеев, кинотеатров, покупку билетов на транспорт в пределах Украины. Средства можно будет получить через регистрацию на портале Дия.

Предложив такой механизм распределения средств, власти пытаются поддержать те отрасли, которые больше всего пострадали от кризиса. Тем не менее такие выплаты вряд ли будут стимулировать людей к вакцинации. Программой могут воспользоваться лишь жители крупных городов, которые имеют доходы выше среднего. Но для таких людей 1000 гривен не имеет существенного значения. Поэтому вакцинироваться из-за 1000 гривен, которую можно потратить только на определенные нужды, подавляющее большинство людей не будет,

– уверен Хмелевский.

Он добавил, что это скорее станет определенным бонусом для тех, кто и так уже решил вакцинироваться. Ситуация изменилась бы, если бы власти разрешили использовать эти средства на любые нужды. Тогда немало нашлось бы желающих вакцинироваться за 1000 гривен.

Семен Яценко, адвокат, отметил, что в условиях экономического кризиса, который вызвала пандемия, это мероприятие – очень кстати, но некоторые страны раздают каждой семье по такой дотации, а не только тем, которые вакцинировались. В принципе, невакцинированным эти средства было бы труднее потратить, поскольку их доступ к этим услугам ограничен.



Эксперты считают, что выплаты не стимулируют желание вакцинироваться у украинцев / Фото Unsplash

Насчет стимулирования вакцинироваться – тут я не такой оптимистичный. Поскольку мы сталкиваемся с большим количеством обстоятельств. Скажем, если человек чрезвычайно беден, и эта тысяча поможет ему хоть немного обеспечить себя и семью, то, вероятно, этот человек сделает себе прививку исключительно из финансовых соображений. Возможно, целые семьи с низким благосостоянием будут пользоваться этой опцией. На этом основании могут возникать в таких семьях конфликты,

– сказал Яценко.

Адвокат также добавил, что эти средства – государственные, поэтому стоит данную выплату рассматривать как "возврат уплаченных налогов". Надежным источником для таких выплат стали бы штрафы за нарушение условий карантина.

Обратите внимание: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что профинансируют эту инициативу сами же украинцы, которые платят налоги.

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Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19. То есть это будет общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства (налоги, которые платят украинцы – 24 канал),

– сказал глава правительства.

Григорий Маленко, депутат Киевсовета, глава фракции "Голос", считает, что материальное поощрение к вакцинации надо было задействовать еще летом. Чтобы у нас не было рекордов по смертности от COVID-19 и мы не теряли по 700-800 человек ежесуточно.

Этот шаг абсолютно логичен, хоть и запоздал на несколько месяцев. Летом президент США Джо Байден обещал по 100 долларов каждому вакцинированному. В соседней Польше вообще для популяризации вакцинации устроили лотерею, где каждый вакцинированный может выиграть в лотерее 100 тысяч злотых ежемесячно и 50 тысяч злотых раз в неделю. А каждый 2000-й вакцинированный поляк гарантированно получает 500 злотых. Как показала практика, все это помогло улучшить вакцинацию и к третьей волне страны пришли более подготовленные чем Украина,

– уточнил Маленко.

Кто и как сможет получить средства

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко отметил, что деньги смогут получить лишь те, кто сделает прививку после 19 декабря (дата начала работы программы). Но позже нардеп в своем Telegram опроверг эту информацию и заявил, что деньги получат все вакцинированные.





Кроме этого, из обращения Зеленского не сразу было понятно, идет ли речь о "живых" деньгах, или о средствах, которые можно будет потратить только на определенные услуги.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде", пояснил, что тысячу гривен невозможно будет получить наличными на руки – эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она является опосредованной. Власть не напрямую дает деньги бизнесу, власть выдает деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во вторых – это же не "живые" деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты,

– рассказал Никифоров.

Он отметил, что пока не знает, как это будет реализовано технически, но речь идет о сертификате в том или ином виде, цифровой ваучер или депозит, или что-то вроде того, что можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.

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