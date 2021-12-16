За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, гроші почнуть приходити на рахунки українців 20 – 21 грудня. Водночас міністр заздалегідь попереджає, що можуть виникнути проблеми, бо реєстри не завжди витримують навантажень.
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Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20-21 грудня. У сповіщеннях ми попереджаємо, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку,
– сказав Федоров.
Міністр сподівається, що гроші українці таки отримають раніше.
Що відомо про "тисячу Зеленського"
- 2 грудня Верховна Рада проголосувала за закон президента про виділення тисячі гривень за повну вакцинацію проти коронавірусу. Програма передбачає підтримку бізнесу, який постраждав під час пандемії.
- Гроші можна буде отримати через Дію. З 13 грудня почав діяти пілот проєкту. Повноцінно заявки прийматимуть з 19 по 29 грудня. Гроші буде неможливо буде одержати готівкою. Їх видаватимуть через Дію як так званий сертифікат на певні види послуг
- Людина за цим "сертифікатом" чи "депозитом" зможе обрати кілька послуг. Наприклад, поїхати в інше місто, відвідати музей, виставу, чи інший культурний захід.
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