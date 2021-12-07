Про це мовиться на сайті Верховної Ради. Парламент підтримав виплати вакцинованим українцям 253 голосами.
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Основні положення закону
Згідно з ухваленим народними обранцями документом, програма виплат вакцинованим українцям називатиметься "єПідтримка". Її мета – підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії.
Раніше пропонували виділити на це 3 мільярди гривень, згодом цю суму збільшили до 5 мільярдів в українській валюті.
Шмигаль повідомив про збільшення суми на виплати
Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що суму на виплати збільшать – до 8 мільярдів. Уряд пішов на цей крок, адже кількість щеплених проти COVID-19 громадян щоразу збільшується.
Гроші можна буде отримати через додаток "Дія". У кого виникатимуть проблеми з "єПідтримкою", зможуть звернутись до офлайн-пунктів підтримки.
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Головне про "тисячу за вакцинацію":
- Ініціатива належить президенту Володимиру Зеленському.
- 1 тисяча гривень дістанеться тим людям, які пройшли повний курс вакцинації.
- Старт програми запланований на 19 грудня.
- Кошти можна буде витратити на відвідини спортзалу, кінотеатру, купівлю книг або квитків та інше.
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