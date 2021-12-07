Про це мовиться на сайті Верховної Ради. Парламент підтримав виплати вакцинованим українцям 253 голосами.

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Основні положення закону

Згідно з ухваленим народними обранцями документом, програма виплат вакцинованим українцям називатиметься "єПідтримка". Її мета – підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії.

Раніше пропонували виділити на це 3 мільярди гривень, згодом цю суму збільшили до 5 мільярдів в українській валюті.

Шмигаль повідомив про збільшення суми на виплати

Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що суму на виплати збільшать – до 8 мільярдів. Уряд пішов на цей крок, адже кількість щеплених проти COVID-19 громадян щоразу збільшується.

Гроші можна буде отримати через додаток "Дія". У кого виникатимуть проблеми з "єПідтримкою", зможуть звернутись до офлайн-пунктів підтримки.

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Головне про "тисячу за вакцинацію":

  • Ініціатива належить президенту Володимиру Зеленському.
  • 1 тисяча гривень дістанеться тим людям, які пройшли повний курс вакцинації.
  • Старт програми запланований на 19 грудня.
  • Кошти можна буде витратити на відвідини спортзалу, кінотеатру, купівлю книг або квитків та інше.

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