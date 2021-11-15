Президент наголосив на необхідності підтримки тих сфер, які через карантин постраждали найбільше – це креативний, спортивний і транспортний сектори економіки.

До слова Зеленський доручив посилити боротьбу з підробкою сертифікатів у турфірмах

Вациновані отримають по 1 тисячі гривень

Програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто, через додаток "Дія,

– заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, за ці гроші можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр. Або ж можна купити квитки для мандрівок всередині країни.

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