Український президент повідомив про новий стимул громадян до вакцинації 15 листопада. Гроші виплатять усім вакцинованим 2 дозами.

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Як отримати гроші через Дію

Програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто, через додаток "Дія",

– заявив Володимир Зеленський.

У цей же день президент пояснив, що за отриману через Дію тисячу гривень люди зможуть:

придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб;

відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр;

купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

"Програма стартує 19 грудня. На неї виділять близько 3 мільярдів гривень. Стільки ж – на початку 2022 року. Ми розуміємо, що смартфони та "Дія" поки що, на жаль, є не в кожного", – підкреслив глава держави.

Володимир Зеленський запевнив, що надалі держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень усім вакцинованим громадянам.

Зокрема, й людям похилого віку. Про це ми повідомимо трохи згодом. Та вже з упевненістю можу сказати, і щодо підприємців, і щодо громадян – держава нікого не залишить без допомоги,

– пообіцяв Володимир Зеленський.

Звідки візьмуть гроші

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 16 листопада заявив, що оплату тисячі через Дію профінансують самі ж українці, які платять податки.

Зокрема Шмигаль пояснив, що "це буде фонд підтримки підприємництва, постраждалого від COVID-19, тобто це буде загальний фонд бюджету. Так, це наші з вами кошти (податки, які сплачують українці – 24 канал)".

Політик додав, що:

відповідна програма буде діяти в 2021 році та в першій половині 2022 року;

всі, хто вакцинувався, зможуть нею скористатися.

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Як отримати тисячу гривень через Дію

Станом на 16 листопада офіційно не описали механізм отримання грошей, однак відомо, що їх неможливо буде одержати готівкою. Речник президента Сергій Никифоров розповів, що:

гроші через Дію видаватимуть як так званий сертифікат на певні види послуг;

це масштабна програма для підтримки бізнесу;

таким чином влада даватиме гроші не напряму бізнесу, а людям, підтримуючи їхнє рішення вакцинуватися.

Тобто вбиваємо одним пострілом двох зайців. А по-друге – це ж не живі гроші, їх не можна буде витратити на горілку і цигарки,

– наголосив Никифоров.

Тобто людина за цим "сертифікатом" чи "депозитом" зможе обрати кілька послуг на тисячу гривень. Наприклад, поїхати в інше місто, відвідати музей, виставу, чи інший культурний захід.

Никифоров у фейсбуці також написав, що вичерпний список з переліком товарів та послуг оголосять найближчим часом, але узагальнено це культура, мандри та спорт.

Її (тисячу гривень – 24 канал) отримають усі українці, які пройшли повний курс вакцинації. Однією дозою у випадку Johnson & Johnson чи двома – в усіх інших. До 19 грудня і після,

– заявив Никифоров.

Він пояснив, що так "влада, по-перше, демонструє вдячність людям, які вирішили вакцинуватися, і заохочує тих, хто ще вагається, а, по-друге, допомагає саме тим підприємцям, які найбільше постраждали від карантинних обмежень".

"Тому є і третій плюс від програми – заохочення саме культурного та спортивного розвитку українців", – заявив речник.

Зверніть увагу! У Міністерстві охорони здоров'я України роздумують над запровадженням "ковідної амністії". Тобто, люди, які купили підроблений сертифікат про вакцинацію, зможуть повідомити про те, де вони його взяли, й отримають можливість зробити справжнє щеплення. Детальніше читайте за посиланням.