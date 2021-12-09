Прем'єр-міністр зазначив, що вже наступного тижня Мінцифри запустить бета-тест послуга. Про це він повідомив під час засідання уряду, яке відбулося у четвер, 9 грудня.
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Для отримання послуги українці зможуть отримати відповідні віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат – це карта е-підтримка,
– сказав Денис Шмигаль.
За слова прем'єр-міністра, оформлення карти безкоштовне та без жодної плати за обслуговування.
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