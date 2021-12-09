Премьер-министр отметил, что уже на следующей неделе Минцифры запустит бета-тест услугу. Об этом он сообщил во время заседания правительства, состоявшегося в четверг, 9 декабря.

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Для получения услуги украинцы смогут получить соответствующие виртуальные карты, которые будут разработаны специально для выплат – это карта е-поддержка, – сказал Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, оформление карты бесплатно и без какой-либо платы за обслуживание.

На что можно потратить деньги

Глава правительства подчеркнул, что потратить тысячу гривен можно в категории бизнеса, наиболее пострадавшего от карантинных ограничений, а именно:

креативная отрасль;

транспортная отрасль;

спортивная отрасль.

Обратите внимание! Денис Шмыгаль, наконец, объяснил, что для того, чтобы успеть получить выплату на первом этапе, необходимо подать заявку в Дие с 19 по 29 декабря 2021 года.

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