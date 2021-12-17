Ці гроші головно повинні піти на підтримку бізнесу, який постраждав від пандемії. Тобто, витратити їх можна тільки на обмежений перелік товарів та послуг.

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Запрацювала "єПідтримка": люди почали отримувати гроші

Кілька українських банків вже 16 грудня почали нараховувати 1000 гривень на картки, відкриті за програмою "єПідтримка" (наразі мовиться про учасників бета-тестування послуги, загалом старт програми намітили на 20 – 21 грудня). Природно, люди одразу почали й витрачати їх.

Перший день виплат та витрат показав, що українці – нація, яка читає. На це звернув увагу в телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тим часом учасники бета-тестування своєю активністю "поклали" вже кілька популярних книжкових інтернет-магазинів. Класний показник того, що ми – нація, яка читає!

– написав він.

Коротко про те, як отримати "тисячу Зеленського"

Умови для отримання тисячі за вакцинацію:

Вік від 18 років і повний курс щеплення проти коронавірусу.

Реєстрація у додатку "Дія" і згенерований там сертифікат.

Заявка на отримання виплати (оформити до 29 грудня).

І відкрита картка в банку за програмою "єПідтримка".

Витратити ці гроші можна на:

Культуру (книги, кіно, театр, концерти).

Спорт (спортивні клуби, фітнес тощо).

Транспорт (Укрзалізниця, внутрішні авіарейси).

Зверніть увагу: також президент Зеленський анонсував, що згодом буде змога купити ліки за ці 1000 гривень, але тільки для людей, старших за 60 років.

Як отримати тисячу гривень за вакцинацію: інструкція у відео

Повний текст публікації Михайла Федорова у телеграмі:

Тим часом учасники бета-тестування своєю активністю "поклали" вже кілька популярних книжкових інтернет-магазинів. Класний показник того, що ми – нація, яка читає!