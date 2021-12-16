Наразі гроші отримали ще не всі. Спершу вони надійшли користувачам "Монобанку".

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На що можна витратити гроші

Квитки на поїзд чи літак в межах України;

квитки у кіно, театри, концертні зали, виставкові центри та музеї;

абонементи у спортзали, фітнес-центр, басейни;

книги.

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Клієнтам "Монобанку" нарахували гроші раніше, бо фінустанова вирішила оплачувати їх одразу після надання заяви. "З державою ми проведемо розрахування самі", – наголосили у банку.



Українці отримали гроші за вакцинацію / Скриншот 24 каналу

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