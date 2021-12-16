Пока деньги получили еще не все. Сначала они поступили пользователям "Монобанка".

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На что можно потратить деньги

билеты на поезд или самолет в пределах Украины;

билеты в кино, театры, концертные залы, выставочные центры и музеи;

абонементы в спортзалы, фитнес-центры, бассейны;

книги.

Почему тысяча пришла быстрее 19 декабря

Клиентам "Монобанка" начислили деньги раньше, потому что финучреждение решило выплачивать их сразу после подачи заявки. "С государством мы проведем расчеты сами", – отметили в банке.



Украинцы получили деньги за вакцинацию / Скриншот 24 канала

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