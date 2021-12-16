Глава Минцифры Федоров подчеркнул, что проблемы могут возникнуть. В то же время делают все возможное, чтобы Дія работала.

Обратите внимание, Минцифра готовит Дию к запуску бустерных сертификатов

Могут возникнуть проблемы. Есть много реестров, которые могут не выдержать. Но мы делаем все для того, чтобы все работало,

– заявил Федоров.

Глава Минцифры подчеркнул, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря. Тем временем деньги начнут поступать с 20 – 21 декабря.

Программа "єПідтримка" стартовала

Пилотный проект стартовал с 13 декабря.

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что уже в течение двух первых суток свои заявки оставили более полумиллиона человек.

За несколько дней банки-партнеры открыли более 1,7 миллионов виртуальных карт.

По словам Шмыгаля, это неплохой старт.

На выплату тысячи за вакцинацию уже было выделено 8 миллиардов гривен.

Обратите внимание! Деньги смогут получить все украинцы, которые привились двумя дозами вакцин от коронавируса. Автором инициативы является президент Владимир Зеленский.

Как получить тысячу за вакцинацию: смотрите видео