Глава Мінцифри Федоров наголосив, що проблеми можуть виникнути. Водночас наразі роблять усе можливе, аби Дія працювала.
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Можуть виникнути проблеми. Є багато реєстрів, які можуть не витримати. Але ми робимо все для того, щоб все працювало,
– заявив Федоров.
Очільник Мінцифри наголосив, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня. Тим часом гроші почнуть надходити з 20 – 21 грудня.
Програма "єПідтримка" стартувала
- Пілотний проєкт стартував з 13 грудня.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що вже упродовж двох перших діб свої заявки залишили понад пів мільйона осіб.
- За декілька днів банки-партнери відкрили понад 1,7 мільйона віртуальних карток.
- За словами Шмигаля, це – непоганий старт.
- На виплату тисячі за вакцинацію вже виділили 8 мільярдів гривень.
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