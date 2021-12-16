Глава Мінцифри Федоров наголосив, що проблеми можуть виникнути. Водночас наразі роблять усе можливе, аби Дія працювала.

Зауважте Мінцифра готує Дію до запуску бустерних сертифікатів

Можуть виникнути проблеми. Є багато реєстрів, які можуть не витримати. Але ми робимо все для того, щоб все працювало,

– заявив Федоров.

Очільник Мінцифри наголосив, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня. Тим часом гроші почнуть надходити з 20 – 21 грудня.

Програма "єПідтримка" стартувала

Пілотний проєкт стартував з 13 грудня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що вже упродовж двох перших діб свої заявки залишили понад пів мільйона осіб.

За декілька днів банки-партнери відкрили понад 1,7 мільйона віртуальних карток.

За словами Шмигаля, це – непоганий старт.

На виплату тисячі за вакцинацію вже виділили 8 мільярдів гривень.

Зверніть увагу! Гроші зможуть отримати усі українці, які щепилися двома дозами вакцин від коронавірусу. Автором ініціативи є президент Володимир Зеленський.

Як отримати тисячу за вакцинацію: дивіться відео