Голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що бустерна доза вакцини одразу з'явиться в Дії, як тільки нею розпочнуть масову вакцинацію.

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"Ми поки думаємо про те, як виглядатиме новий сертифікат. Я не думаю, що "плодитимемо нові сутності", найімовірніше просто обновимо чинний сертифікат", – розповів Федоров.

Зверніть увагу! Отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 рекомендують людям: з ВІЛ-інфекцією, з онкологією, після трансплантації органів, які проходять імунодепресивну терапію, які проходять імуномодулюючу терапію, з імунодефіцитним станом.

Третя доза вакцини: що відомо

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав 13 грудня наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19 відповідно до рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

14 грудня у Міністерстві охорони здоров'я детально роз'яснили, хто і коли може отримати бустерну дозу вакцини.

Наразі науковці рекомендують вакцинувати 3 дозою через дев'ять місяців після завершення основного курсу вакцинації.

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