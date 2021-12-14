Голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що бустерна доза вакцини одразу з'явиться в Дії, як тільки нею розпочнуть масову вакцинацію.
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"Ми поки думаємо про те, як виглядатиме новий сертифікат. Я не думаю, що "плодитимемо нові сутності", найімовірніше просто обновимо чинний сертифікат", – розповів Федоров.
Третя доза вакцини: що відомо
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав 13 грудня наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19 відповідно до рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.
- 14 грудня у Міністерстві охорони здоров'я детально роз'яснили, хто і коли може отримати бустерну дозу вакцини.
- Наразі науковці рекомендують вакцинувати 3 дозою через дев'ять місяців після завершення основного курсу вакцинації.
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