За словами міністра, Мінцифри тестує наймасштабнішу онлайн-послугу за всю історію України. Потенційно понад 8 мільйонів клієнтів зможуть отримати гроші за трохи більше, ніж тиждень.

Актуально У Дії не завантажуються послуги – стався масштабний збій

Ми вже від сьогодні поступово входимо до бета-режиму, щоб усе налагодити. Буває нестабільність роботи, прошу заздалегідь вибачення. І цей тиждень буде непростим,

– наголосив Федоров.

Наразі, за словами очільника Мінцифри, все працює стабільно. Сертифікати генеруються, а послуги надаються.

Водночас Федоров додав, що після стабілізації однієї масштабної послуги з генерацією сертифікатів Дія перейде до іншої, ще більш масової.

"Безперервно. Але ми все дотискаємо до результату", – підсумував він.

Що відомо про збої в Дії

У додатку "Дія" ввечері 13 грудня стався збій. У користувачів не завантажуються послуги.

Так, спершу виникли проблеми з генеруванням COVID-сертифікатів. Їх пояснили тим, що проблеми виникли також зі сторони Електронної системи охорони здоров'я.

Втім, пізніше й інші послуги Дії почали давати збої. У Мінцифри ж пообіцяли найближчим часом владнати ситуацію з роботою застосунку.

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Текст публікації Михайла Федорова:

"Мы тестируем самую масштабную онлайн-услугу за всю историю Украины — возможность получить 1000 грн в рамках проекта єПідтримка. Потенциально 8+ млн клиентов получат услугу за чуть больше, чем одну неделю.

Старт проекта с 19 декабря, но мы уже с сегодняшнего дня постепенно входим в бета-режим, чтобы все отладить. Бывает нестабильность работы, прошу заранее прощения. И эта неделя будет не простой.

Сейчас все работает стабильно. Сертификаты генерируются, услуги предоставляются. Напомню, что в аэропортах и центрах массовой вакцинации работаю наши команды поддержки, более 1000 команд по стране.

После стабилизации одной масштабной услуги с генерацией сертификатов мы переходим в другую, ещё более массовую. Непрерывно. Но мы все дожимаем до результата".