Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что бустерная доза вакцины сразу появится в Дие, как только ею начнут массовую вакцинацию.

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"Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что "будем плодить новые виды", вероятнее всего просто обновим действующий сертификат", – рассказал Федоров.

Обратите внимание! Получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19 рекомендуют людям с ВИЧ-инфекцией, с онкологией, после трансплантации органов, которые проходят иммунодепрессивную терапию, которые проходят иммуномодулирующую терапию, с иммунодефицитным состоянием.

Третья доза вакцины: что известно

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал 13 декабря приказ о введении дополнительной дозы вакцины от COVID-19 в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

14 декабря в Министерстве здравоохранения подробно разъяснили, кто и когда может получить бустерную дозу вакцины.

Сейчас ученые рекомендуют вакцинировать 3 дозой через девять месяцев после завершения основного курса вакцинации.

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