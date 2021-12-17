Эти деньги главным образом должны пойти на поддержку пострадавшего от пандемии бизнеса. То есть потратить их можно только на ограниченный перечень товаров и услуг.
Интересно Почему падает Дия и что тогда происходит с документами: ответ Федорова
Заработала "еПоддержка": люди начали получать деньги
Несколько украинских банков уже начали начислять 1000 гривен на карты, открытые в рамках программы "eПоддержка" 16 декабря (пока речь идет об участниках бета-тестирования сервиса, в целом старт программы запланирован на 20 – 21 декабря). Конечно, люди сразу начали и тратить их.
Первый день выплат и трат показал, что украинцы – читающая нация. На это обратил внимание в телеграме министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Тем временем участники бета-тестирования своей активностью "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов. Классный показатель того, что мы – читающая нация!
– написал он.
Коротко о том, как получить "тысячу Зеленского"
Условия получения тысячи за вакцинацию:
- Возраст от 18 лет и полный курс прививки против коронавируса.
- Регистрация в приложении "Дия" и сгенерированный там сертификат.
- Заявка на получение выплат (оформить до 29 декабря).
- И открытая карта в банке по программе "еПоддержка".
Потратить эти деньги можно на:
- Культуру (книги, кино, театр, концерты).
- Спорт (спортивные клубы, фитнес и так далее).
- Транспорт (Укрзализныця, внутренние авиарейсы).
Как получить тысячу гривен за вакцинацию: инструкция в видео
Полный текст публикации Михаила Федорова в телеграме:
Тем временем участники бета-тестирования своей активностью "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов. Классный показатель того, что мы – читающая нация!