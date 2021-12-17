Эти деньги главным образом должны пойти на поддержку пострадавшего от пандемии бизнеса. То есть потратить их можно только на ограниченный перечень товаров и услуг.

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Заработала "еПоддержка": люди начали получать деньги

Несколько украинских банков уже начали начислять 1000 гривен на карты, открытые в рамках программы "eПоддержка" 16 декабря (пока речь идет об участниках бета-тестирования сервиса, в целом старт программы запланирован на 20 – 21 декабря ). Конечно, люди сразу начали и тратить их.

Первый день выплат и трат показал, что украинцы – читающая нация. На это обратил внимание в телеграме министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Тем временем участники бета-тестирования своей активностью "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов. Классный показатель того, что мы – читающая нация!

– написал он.

Коротко о том, как получить "тысячу Зеленского"

Условия получения тысячи за вакцинацию:

Возраст от 18 лет и полный курс прививки против коронавируса.

Регистрация в приложении "Дия" и сгенерированный там сертификат.

Заявка на получение выплат (оформить до 29 декабря).

И открытая карта в банке по программе "еПоддержка".

Потратить эти деньги можно на:

Культуру (книги, кино, театр, концерты).

Спорт (спортивные клубы, фитнес и так далее).

Транспорт (Укрзализныця, внутренние авиарейсы).

Обратите внимание: также президент Зеленский анонсировал, что впоследствии будет возможность купить лекарства за эти 1000 гривен, но только для людей старше 60 лет.

Как получить тысячу гривен за вакцинацию: инструкция в видео

Полный текст публикации Михаила Федорова в телеграме: