Глава Минцифры отметил, что одной базы данных, где все хранится, не существует. Поэтому, когда система нестабильна, информация просто не подтягивается.

До темы Неделя будет непростой, – Федоров прокомментировал сбой в Дие

Реестры порой не выдерживают, – Федоров

Каждый раз – это новые запросы к реестрам. А наши реестры строились много лет, хотя мы их и обновляем постепенно, поэтому, когда система не стабильна, реестры не выдерживают, а информация не подтягивается,

– подчеркнул Федоров.

Вице-премьер уверяет, ситуации, когда документы недоступны, бывают крайне редко. Главное для команды – безопасность, ведь такой механизм намного лучше, чем сохранение данных.

Из-за "еПоддержки" на Дию большая нагрузка

Федоров подчеркнул, что услугу "еПоддержки" запустили заранее и получили очень большую нагрузку на систему. Ежедневно поступают миллионы запросов. Однако ситуация была нестабильна лишь 13 декабря. Вице-премьер уверяет, что сейчас работают над трансформацией базовой инфраструктуры.

Мы имели дело с устаревшими технологиями, с реестрами, которые создали много лет назад, часть вообще была в частных руках. Мы улучшаем технологии, чтобы реестры лучше взаимодействовали, и одновременно запускаем уникальный для всего мира сервис. Поэтому возникают такие проблемы,

– пояснил вице-премьер.

По словам министра, до запуска "еПоддержки" контакт-центры получали по 14 – 15 тысяч запросов ежедневно. Сейчас эта цифра вдвое увеличилась, поэтому людей просто не хватает. Федоров уверен, что через неделю – две ситуация урегулируется.

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Главное о программе "еПоддержка":

Инициатива выплатить вакцинированным украинцам принадлежит президенту Зеленскому.

Получить средства могут только совершеннолетние украинцы с двумя дозами вакцины – через Дию.

Пилотный проект "еПоддержка" стартовал с 13 декабря.

Полноценно проект будет работать с 19 по 29 декабря.

Смотрите в видео, как получить "тысячу Зеленского":