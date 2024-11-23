В целом сейчас в мире немало неопределенности, которая, в частности, обусловлена приходом Трампа к власти. В разговоре с 24 Каналом гендиректор Hermitage Capital Management, зарубежный враг Путина номер 1 Уильям Браудер ответил, действительно ли новый президент США может остановить помощь Украине и пойти договариваться с Путиным.

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Как отреагировал Путин на удар ATACMS

Reuters сообщило, что Украина впервые выпустила ракеты американского производства по России. Шесть ракет ATACMS попали в склад боеприпасов в Брянской области. Какова ваша реакция на это, и что сейчас чувствует Владимир Путин?

Моя реакция – это ощущение облегчения от того, что Соединенные Штаты наконец сняли ограничения на использование украинцами американских ракет по России. Мне казалось ужасно несправедливым то, что Россия могла выпустить ракеты по Украине из любого места, а Украина не могла ответить.

Поэтому снятие ограничений является большим облегчением. К сожалению, это происходит очень поздно. Прошло почти 3 года войны, Украина претерпела невероятные разрушения. И то, что это прямо сейчас происходит, очень огорчает.

Также очень огорчает, что уже конец эпохи администрации Байдена. Мы вступаем в новую эру с приходом к власти Трампа и пока не знаем, какой будет его позиция в отношении России, Украины и различных аспектов войны. Поэтому многое происходит, и у нас много неопределенности.

Джо Байден / AP Photo/Eraldo Peres

Решится ли Путин на ядерную войну

Владимир Путин изменил ядерную доктрину России. Она предусматривает, что любая атака неядерного государства, поддержанная ядерной державой, будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. Поэтому даже удар баллистическими ракетами со стороны неядерного государства может спровоцировать ядерный ответ. Что вы думаете по этому поводу? Серьезно ли воспринимаете это решение?

Уже прошло полтора суток (22 ноября 2024 года – 24 Канал) с тех пор, как ракеты ATACMS поразили российские цели. Я до сих пор сижу в Лондоне. Вы все еще сидите в Украине, и никакого ядерного апокалипсиса нет. Поэтому, я думаю, это то, что называют "бряцанием ядерным оружием". Если вы помните, Путин угрожал ядерной войной во многих других случаях, основываясь на многих других вымышленных "красных линиях".

Я считаю, что нам нужно просто двигаться дальше. Мы должны игнорировать его разговоры и продолжать борьбу за оборону Украины. Это означает атаковать российские склады боеприпасов, военные базы, все места, откуда россияне могут продолжать наносить горе, смерть и страдания Украине.

Этот ядерный блеф эффективно сдерживал западных лидеров после начала полномасштабного вторжения. Чувствуете ли вы, что он все еще работает?

Я думаю, что это всегда работает в определенной степени, потому что никто не хочет ядерной войны. Но вы помните, что Путин сказал, что если Запад передаст Украине F-16, то начнется ядерная война. Если Запад предоставит танки, будет ядерная война. И даже пригрозил ядерной войной, если резервы российского Центрального банка будут конфискованы.

Есть похожая известная история про мальчика, который кричал про волков. Путин столько раз угрожал ядерной войной, что этому уже никто не верит.

Даже, глядя с точки зрения россиян, действительно ли он хочет начать ядерную войну? Имею в виду, что есть причина, почему этого не произошло в прошлом. Это то, что мы называем взаимно гарантированным уничтожением. Я не думаю, что он хочет уничтожить себя. Мы не начинаем ядерную войну, и он тоже не должен.

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Также чувствуется очень сильное давление со стороны некоторых его крупнейших союзников. Китай не хочет ядерной войны, Индия также, поэтому, думаю, что Путин в определенной степени загнал себя в рамки. Я считаю, что это глупо с его стороны озвучивать такие угрозы, ведь он их не реализовывает. ATACMS уже ударили по российской земле, но никакой ядерной войны нет.

Какими могут быть дальнейшие шаги главы Кремля

Поговорим о нынешнем состоянии дел внутри Кремля. Какими могут быть дальнейшие действия Владимира Путина? По вашему мнению, его советники, или ближайшее окружение до сих пор считают, что Путин – это лучший выбор для России?

Он никому в России не дает выбора. В России нет демократии. Любой, кто каким-то образом ставит Путина под сомнение среди элиты, сразу падает с многоквартирных домов, отравляется и умирает ужасным образом. Он ведет террор против своей страны, потому что боится потерять власть.

Путин понимает, если он потеряет власть, то потеряет все свои деньги, попадет в тюрьму и там умрет, поэтому делает все возможное, чтобы удержаться у власти.

Он терроризирует свой народ, и это работает. Так будет продолжаться дальше и мы не знаем, в какой момент это не сработает. Возможно, он сможет прожить всю свою жизнь у власти и оставаться там еще много лет, или в какой-то момент все может взорваться. Вы помните Пригожина, который шел на Москву в июне 2023 года? Такие сценарии мы не можем предусмотреть. Путин также не может этого сделать, поэтому это очень трудно понять.

Но я могу сказать, что он – смертный человек. Доживет ли Путин до конца своей естественной жизни, или кто-то может закончить его жизнь раньше – ничто из этого не предусмотришь.

Действия Путина свидетельствуют о его отчаянии

Считаете ли вы ядерный блеф Владимира Путина признаком отчаяния?

Я думаю, что все является признаком его отчаяния. Думаю, он хотел, чтобы эта война была быстрой, эффективной и успешной в первые три дня, а сейчас уже три года. Для него это полная катастрофа. По оценкам украинских военных, Россия потеряла 725 тысяч бойцов. Есть 300 миллиардов долларов резервов центральных банков, которые заморожены на Западе. Прогнозирую, что в конечном итоге их конфискуют. Россия отрезана от международных государств.

Россияне опустошили все свои тюрьмы, используя этих людей как солдат, но они погибли. Цена за нового российского новобранца выросла с 4 тысяч долларов до 47. Это сложная ситуация для Путина. Все идет не так, как он планировал и может разрушиться. Пока трудно сказать как, но это война.

Я уверен, что если бы Путин знал, куда все это зайдет, то не начал бы войну. Но теперь он не имеет возможности дать заднюю, не может отступить. Сейчас его единственный ход – это эскалация. Конечно, это ужасно для любого в Украине и это ужасно для Запада, но мирного договора, который я могу себе представить, не будет.

Каждый договор будет заключен на основе лживых позиций Путина, чтобы получить паузу в войне, перегруппироваться и перевооружиться. Но я не вижу возможности для длительного мира, пока Путин у власти.

Источники Reuters предполагают, что Владимир Путин может согласиться на прекращение огня в обмен на нейтралитет Украины, уменьшение ее военного потенциала из-за уменьшения численности армии и ведения других ограничений. Значит ли это, что Путин не хочет ничего другого, кроме капитуляции Украины?

Я очень сомневаюсь, что можно заключить какое-то соглашение, которое было бы удовлетворительным для Украины, Запада, а также удовлетворяло бы Путина. Идея о том, что Украина откажется от своего военного потенциала в обмен на прекращение огня, была бы абсурдной.

Украина очень уязвима к любым дальнейшим атакам со стороны России. Почему она должна верить словам, которые говорят россияне? Вспомните, что Россия, Соединенные Штаты, Великобритания подписали Будапештский меморандум, когда Украина отказалась от ядерного потенциала. Конечно, никто не стал на защиту Украины, когда Россия вторглась.

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Поэтому я считаю, что это очень плохая идея отказываться от любых оборонительных возможностей. На месте Владимира Зеленского я бы на такое не пошел.

О чем могут договариваться Трамп с Путиным

Рассмотрим возможные сценарии президентства Дональда Трампа. Не могли бы вы рассказать нам о своих прогнозах: что будет делать Трамп, каковы его отношения с Путиным?

Прежде всего мы должны вспомнить то, что Трамп говорил о войне в Украине последние несколько лет. Он сделал несколько безумных заявлений о том, что Украина якобы виновата. Также озвучил ряд очень сильных заявлений о том, что хочет прекратить военную помощь.

Фактически он это сделал с помощью спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который заблокировал военную помощь с января 2024 года до лета. Поэтому, я думаю, что так и будет.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон / Getty Images

Украина и остальной мир должны работать с учетом того, что Трамп прекратит военную помощь. Это предположение, на основе которого мы должны оперировать. И если он это сделает, то это создаст катастрофическую ситуацию для Украины. Как известно, Америка предоставляет половину военной помощи, а без нее совсем скоро все станет очень плохо.

Что же получит Трамп за все это?

Он получит от Путина какое-то обещание. Что-то вроде того, что проведут линию разграничения и все. Если Путин нарушит договоренности, то это сделает Трампа слабым. Тогда президент США будет похожим на жертву. Это будет выглядеть так, будто Трампа предали.

Мы это видели раньше. Двумя крупнейшими умиротворителями Путина были Германия и Франция. Шольц и Макрон. Еще до начала войны они ездили в Москву и спрашивали, собирается ли Путин делать вторжение. Путин четко говорил, что нет. А потом это сделал. Вот так эти две страны, которые имели долгую историю умиротворения, фактически стали одними из самых стойких в поддержке Украины.

Таким может быть сценарий с Трампом, если Путин его предаст. Но Трамп также очень непредсказуем. Это может сыграть как против Украины, так и в пользу Украины. Поэтому здесь трудно что-то предсказать. Но есть одна вещь, которую можем предположить. Здесь используем слова Трампа, что он собирается прекратить финансирование Украины.

Если Путин предаст Трампа, то может ли он обернуться против диктатора? Ожидаете ли вы большого столкновения двух альфа-лидеров?

Это очень возможно. Трамп не хочет выглядеть слабым. Сейчас он считает себя другом Путина. Но все может измениться. Мы видели, как Трамп быстро переходил от статуса друга к статусу врага. И наоборот.

Трамп больше всего на свете ценит то, как он выглядит и как люди его воспринимают. Поэтому Путин должен сбалансировать свои цели, чтобы не заставить Трампа плохо выглядеть. Это сложная задача.

Путин также будет думать о собственном политическом выживании. Это может в значительной степени зависеть от того, будет ли он в дальнейшем агрессивным против Украины. И это может поставить его в противоречие с Трампом.

Может ли Трамп пойти на условия Кремля, пренебрегая Украиной

По вашему мнению, чего Путин хочет от Трампа?

Здесь очень просто. Он хочет, чтобы Трамп прекратил военную помощь для Украины. Без этого Россия будет находиться в гораздо лучшем положении. Он также хочет, чтобы США сняли санкции с России, позволили российским банкам занимать деньги, а российским компаниям – импортировать американские товары. Также Путин хочет, чтобы разморозили российские активы на Западе.

Вопрос в том, будет ли Трамп выглядеть слабым, если согласится на часть из этих условий. Найдет ли он вариант, как согласиться на все эти условия, не выглядя при этом слабым.

Сейчас все это витает в воздухе. Я не знаю, что произойдет. Но это момент большой неопределенности. И я чувствую беспокойство. Я переживаю за Украину. Я переживаю за остальной мир, который живет рядом с Россией.

Путин и Трамп на саммите G20 в Осаке / Getty Images

Если Трамп таки отменит санкции и разрешение на удары по России ракетами ATACMS, что тогда произойдет с его репутацией?

Я могу представить себе некоторый сценарий. Трамп может сказать, что хочет избежать Третьей мировой войны, поэтому американцы не должны все это поддерживать. Это касается и санкций, и разрешения на удары по России. В то же время он захочет выглядеть сильным лидером.

Вот так Трамп будет говорить, если выберет такую стратегию. Воспримут ли люди это? Все зависит от того, что произойдет с Украиной. Если Украина окажется в катастрофической ситуации, то Трамп будет выглядеть очень плохо.

Он также может начать оправдывать это. У него есть способность оправдывать очень плохие вещи, если это кажется ему благоприятным. Поэтому США могут и не продолжить поддержку Украины.

Есть один способ избежать катастрофы, если США остановят помощь Украине

Если Трамп сократит поддержку Украины, то смогут ли европейские лидеры использовать замороженные российские активы для военной и финансовой помощи Украине? Поможет ли это избежать катастрофических последствий, если США таки не будут поддерживать Украину?

Думаю, что это главный рычаг влияния, который остался у европейцев. Если американцы перестанут финансировать Украину, то будет потеряна половина военной помощи.

Европейцы сейчас не имеют финансовой возможности удвоить военную помощь Украине, учитывая ограниченные бюджеты и экономические проблемы европейских стран.

Если Украина упадет, то 25 миллионов украинских беженцев разъедутся по Германии, Франции, Великобритании и других странах. Тогда возникнет угроза, что Путин нападет на страны Балтии. Это создаст катастрофическую ситуацию, в которой будет решаться судьба НАТО.

Но путь к решению этой проблемы очень прост. Это – конфискация 300 миллиардов долларов резервов Центрального банка России. Я очень продвигал этот вопрос среди законодателей в Великобритании и других странах. Это может помочь избежать катастрофического сценария.

Есть решение лидеров G7 направить доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины в виде кредита. Будет ли этого достаточно, если США прекратят помощь Украине?

Этого недостаточно. Союзникам надо выйти за рамки использования доходов от активов. Нужно конфисковать все активы.

Расходы для Европы будут катастрофическими, если Украина упадет. Это касается и военных расходов, и расходов на беженцев и тому подобное. Конфискация российских активов – единственный сценарий, который поможет избежать катастрофы.

Чего ожидать от экономической политики Трампа

Украинская разведка опубликовала отчет, как Россия пробует обойти западные санкции. Россия использует американские микрочипы для изготовления беспилотников, которые ежедневно атакуют Украину. Там есть и Texas Instruments, и AMD, и Infineon Technologies, и STMicroelectronics и т.д. – компании из США, Германии и Швейцарии. Но поговорим именно об американских. Заботятся ли они о своей репутации?

Нет. Компаниям плевать на свою репутацию. Они заботятся только о том, чтобы заработать деньги. Единственный способ остановить их – создать огромный экономический сдерживающий фактор. То есть санкции против компаний и лиц, которые к этому причастны.

Похоже, все это поставляется в Россию при поддержке Китая. Хватит ли у США рычагов влияния на Китай, чтобы остановить это?

Конечно. Китайцы полностью зависят от США в своем экономическом благосостоянии. Есть еще одна вещь. Трамп угрожает вести 60% пошлины на продукцию китайского производства для американского рынка. Здесь много переменных. Немало всего происходит не только в Украине. Трудно понять, что для Трампа будет важнейшим, а что станет второстепенным.

Вопрос также в том, как он решит наказать Китай. Если США накажут Китай только тарифами, то будет достаточно трудно заставить их сотрудничать в вопросе отказа от поставок военной техники.

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Чего вы ожидаете от экономической политики Дональда Трампа? Имею в виду внутреннюю и международную. Какова его экономическая позиция не только в отношении Китая, но и в отношении других ключевых партнеров США – Великобритании, ЕС и тому подобное.

Это – огромные тарифы. Тарифы – очень плохая экономическая политика. Они повышают инфляцию и создают экономические проблемы. Мы видели в истории, что тарифы приводили к разного рода взаимному экономическому упадку. Я обеспокоен тем, как тарифы, о которых он (Трамп – 24 Канал) говорил, повлияют на экономику США и других стран.

Я надеюсь, что все это бессмыслица – просто разговоры. А на практике мир продолжит функционировать, как и раньше.

Единственное, что привело Трампа в Белый дом

Были большие дискуссии о том, была ли экономика Байдена настолько плохой, что многие американцы решили голосовать за Трампа. Была ли экономика США в плохом состоянии во время президентства Байдена? Есть интересные цифры об инфляции и другом экономическом прогрессе во времена администрации Байдена.

За последние четыре года цифры вполне нормальные. Экономика выросла. Не сильно, но выросла. Она не ушла в рецессию. Чрезвычайно низкий уровень безработицы. Фондовый рынок находится на историческом максимуме.

Поэтому трудно сказать, что в Штатах какая-то экономическая катастрофа. Но ключ ко всему – инфляция. Среднестатистический американец не увидел роста заработной платы. И они увидели 20% инфляции в течение определенного периода. Поэтому у них получилось снижение зарплаты с той же суммой денег. Все стало на 20% дороже.

Они рассматривали это в том контексте, стали ли чувствовать себя лучше или хуже. И они чувствуют себя хуже из-за инфляции. Это единственная вещь, которая, по моему мнению, привела Трампа в Белый дом.