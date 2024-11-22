Сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Пентагона. Согласно информации пресс-службы, 15 ноября Министерство обороны представило Конгрессу обновленный доклад о стратегии использования ядерного оружия, который известен как "Доклад 491".

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Почему США решили пересмотреть стратегию ядерного сдерживания

Заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерной политики Ричард К. Джонсон сообщил, что Америка пересматривает свою стратегию ядерного сдерживания на фоне растущего ядерного потенциала Китая и России, а также из-за возможного отсутствия международных соглашений по контролю над вооружениями после февраля 2024 года.

В современном мире США сталкиваются с многочисленными ядерными соперниками, которые активно модернизируют свои арсеналы и отводят ядерному оружию важное место в стратегиях национальной безопасности,

– отметил он.

По его словам, обновленная стратегия предусматривает несколько важных изменений по сравнению с Обзором ядерной политики 2022 года.

Как США могут укрепить ядерное сдерживание

Министерство обороны США вместе с Национальным управлением по ядерной безопасности принимает меры для усиления ядерного сдерживания.

Среди основных инициатив:

модернизация гравитационной бомбы B61-13, которая станет улучшенной версией предыдущей модели и будет проводиться Национальным управлением ядерной безопасности Министерства энергетики;

повышение готовности подводных лодок класса Ohio оснащенных ядерным оружием.

По данным проэсслужбы, 15 ноября Министерство обороны США представило Конгрессу обновленный доклад по стратегии применения ядерного оружия, известный как "Доклад 491". В документе отражены изменения, направленные на противодействие растущим угрозам, в частности, на увеличение и диверсификацию ядерных арсеналов потенциальных противников.

Основные пункты новой стратегии, по данным Пентагона:

сдерживание нескольких ядерных соперников одновременно;

интеграция неядерных возможностей поддержки ядерного сдерживания;

управление эскалацией в ответ на ограниченные ядерные или высококонсеквенционные неядерные нападения;

расширенные консультации с союзниками и партнерами для укрепления коллективной безопасности.

Доклад подчеркивает, что сдерживание не является универсальным решением. Для снижения стратегических угроз необходимо также обращать внимание на контроль над вооружениями, снижение рисков и предотвращения ядерного распространения.

По словам Джонсона, хотя текущая программа ядерной модернизации является масштабной, ее может оказаться недостаточно для реагирования на будущие вызовы. США продолжают корректировать свою стратегию, чтобы гарантировать безопасность и надежность ядерного сдерживания.