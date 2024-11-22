Повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Пентагону. Згідно з інформацією пресслужби, 15 листопада Міністерство оборони представило Конгресу оновлену доповідь про стратегію використання ядерної зброї, яка відома як "Доповідь 491".

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Чому США вирішили переглянути стратегію ядерного стримування

Заступник помічника міністра оборони США з питань ядерної політики Річард К. Джонсон повідомив, що Америка переглядає свою стратегію ядерного стримування на тлі зростаючого ядерного потенціалу Китаю та Росії, а також через можливу відсутність міжнародних угод щодо контролю над озброєннями після лютого 2024 року.

В сучасному світі США стикаються з численними ядерними суперниками, які активно модернізують свої арсенали і відводять ядерній зброї важливе місце в стратегіях національної безпеки,

– зазначив він.

За його словами, оновлена стратегія передбачає кілька важливих змін у порівнянні з Оглядом ядерної політики 2022 року.

Як США можуть зміцнити ядерне стримування

Міністерство оборони США разом з Національним управлінням з ядерної безпеки вживає заходів для посилення ядерного стримування.

Серед основних ініціатив:

модернізація гравітаційної бомби B61-13, яка стане покращеною версією попередньої моделі та проводитиметься Національним управлінням ядерної безпеки Міністерства енергетики;

підвищення готовності підводних човнів класу Ohio оснащених ядерною зброєю.

За даними проесслужби, 15 листопада Міністерство оборони США представило Конгресу оновлену доповідь щодо стратегії застосування ядерної зброї, відому як "Доповідь 491". У документі відображено зміни, спрямовані на протидію зростаючим загрозам, зокрема, на збільшення та диверсифікацію ядерних арсеналів потенційних противників.

Основні пункти нової стратегії, за даними Пентагону:

стримування кількох ядерних суперників одночасно;

інтеграція неядерних можливостей підтримки ядерного стримування;

управління ескалацією у відповідь на обмежені ядерні або висококонсеквенційні неядерні напади;

розширені консультації з союзниками та партнерами для зміцнення колективної безпеки.

Доповідь підкреслює, що стримування не є універсальним рішенням. Для зниження стратегічних загроз необхідно також звертати увагу на контроль над озброєннями, зниження ризиків та запобігання ядерному розповсюдженню.

За словами Джонсона, хоча поточна програма ядерної модернізації є масштабною, її може виявитися недостатньо для реагування на майбутні виклики. США продовжують коригувати свою стратегію, щоб гарантувати безпеку та надійність ядерного стримування.