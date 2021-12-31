Виявили аутоантитіла, у ВООЗ розповіли, чому пандемія затягнеться: новини про коронавірус
Джерело:24 канал
В Україні дещо зросла захворюваність на коронавірус. Впродовж доби інфікувались понад 7 тисяч людей. Майже половина населення країни отримала щеплення проти коронавірусу. Від завтра центри вакцинації закривають на три дні. У ПАР пом'якшили карантинні обмеження. Вчені виявили аутоантитіла до коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 грудня.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Вчора, 30 грудня, в Україні підтвердили 7 029 нових випадків зараження коронавірусом. З них дітей 404 дитини та 185 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 1 578 хворих на COVID-19 або пацієнтів з підозрою на наявність хвороби. На жаль, померли ще 209 інфікованих. Натомість виписали 8 609 людей.
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Охоплення тестування населення
За минулу добу в Україні провели 71 748 тестувань на коронавірус. Зокрема було проведено 29 446 досліджень методом ПЛР, 4 748 – методом ІФА та 37 554 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Добовий приріст нових COVID-випадків в регіонах
Найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у столиці. Натомість у Києві, Київській та Харківській областях найвищий приріст смертності – за добу у кожному з цих регіонів з життя пішли 17 пацієнтів.
- Київ – 1179;
- Вінницька область – 266;
- Волинська область – 104;
- Дніпропетровська область – 187;
- Донецька область – 362;
- Житомирська область – 205;
- Закарпатська область – 176;
- Запорізька область – 225;
- Івано-Франківська область – 303;
- Київська область – 266;
- Кіровоградська область – 53;
- Луганська область – 55;
- Львівська область – 487;
- Миколаївська область – 167;
- Одеська область – 595;
- Полтавська область – 486;
- Рівненська область – 206;
- Сумська область – 218;
- Тернопільська область – 200;
- Харківська область – 236;
- Херсонська область – 55;
- Хмельницька область – 261;
- Черкаська область – 299;
- Чернівецька область – 155;
- Чернігівська область – 283.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна картина захворюваності в Україні
Станом на 31 грудня 2021 року в Україні виявили 3 667 649 хворих на коронавірус, 3 468 858 з яких подолали хворобу. На жаль, COVID-19 забрав життя 95 899 мешканців країни.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
Майже половина дорослого населення країни повністю вакцинувалася проти COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 30 грудня, проти коронавірусу в Україні вакцинували 101 705 людей. Першу дозу отримали 27 065 людей, другу дозу – 72 834 людини, додаткову дозу отримали 578 людей, бустерну дозу – 1 228 людей.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувалися 14 698 234 людини. 14 698 232 з них отримали першу дозу, 13 698 387 отримали 2 дози.
Натомість додаткову дозу отримали 3 880 українців, ще 4 900 – бустерну дозу. Загалом в Україні провели 28 405 399 щеплень проти коронавірусу.Зверніть увагу! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.
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Завтра закриють центри вакцинації: коли можна буде зробити щеплення
Джерело: РБК-Україна
31 грудня закриють всі центри COVID-вакцинації. Вони не працюватимуть цілих 3 дні через святкування Нового року. Усі центри вакцинації відновлять свою роботу 3 січня.
Новини про коронавірус у світі 31 грудня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 31 грудня у світі виявили понад 286 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 54 мільйони. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія.
У ВООЗ вважають, пандемія затягнеться на невизначений період
Джерело: CNBC
У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що пандемія коронавірусу затягнеться на довше, ніж планувалось. Все через те, що можуть з'явитися нові мутовані варіанти коронавірусу, проти яких вакцини будуть неефективними.
На думку гендиректора ВООЗ, діяльність світових політичних лідерів сприяла поширенню нових варіантів та виникненню мутацій. Річ у тім, що не всі країни отримали достатню кількість вакцин для імунізації населення.
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Після коронавірусу в організмі зберігаються аутоантитіла
Джерело: Cedars-Sinai
Зараження коронавірусом може викликати аутоімунну відповідь, яка довго триває. Навіть у тих людей, які мали легкі симптоми або безсимптомний перебіг хвороби взагалі.
- Дослідницька група Cedars-Sinai набрала 177 людей, які перехворіли на коронавірус. Вчені порівняли зразки крові цих людей зі зразками, взятими у здорових людей до пандемії.
- Усі пацієнти з підтвердженою інфекцією SARS-CoV-2 мали підвищені рівні аутоантитіл.
- Деякі з аутоантитіл виявили у людей із захворюваннями, при яких імунна система атакує власні здорові клітини, таких як вовчак та ревматоїдний артрит.