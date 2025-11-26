В Донецкой области разворовали 140 миллионов гривен на восстановлении отопления и водоснабжения, – НАБУ

НАБУ заявило о разоблачении схемы, в рамках которой группа дельцов, возглавляемая уже бывшим руководителем Департамента ЖКХ Донецкой ОГА, присвоила более 140 миллионов гривен. Деньги должны были пойти на восстановление тепла и водоснабжения в прифронтовых громадах.

По данным следствия, весной 2023 года участники группы определили перечень объектов, которые должны были финансироваться из бюджета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

Как в Донецкой области украли деньги, что шли на восстановление водоснабжения?

Дельцы искусственно завышали сметы, создавали фиктивную конкуренцию на тендерах и обеспечили победу подконтрольной фирмы, фактическим владельцем которой был одноклассник чиновника.

Несмотря на отсутствие полного пакета документации, с этой фирмой заключили контракт на более 200 миллионов гривен для установки и подключения семи модульных котельных в Селидово и Украинске. Хотя оборудование доставили, к сетям подключили только две котельные, и те не были работоспособными из-за нехватки.

Схему также применили во время работ по восстановлению водоснабжения и водоотведения в Святогорске. Следователи установили, что средства перечисляли за работы, которые частично не выполнялись или проводились с грубыми нарушениями, без проектов, разрешений и надлежащей технологии.

Чтобы скрыть злоупотребления, участники группы подделывали акты выполненных работ, затягивали сроки действия договоров и оказывали давление на руководителей коммунальных предприятий, заставляя их брать проблемные объекты на баланс.

В результате, по оценкам правоохранителей, государство потеряло более 140 миллионов гривен, а жители прифронтовых городов остались без тепла и воды зимой.

Пятерым фигурантам уже объявили подозрения. Санкция уголовной статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет. Организаторы – экс-руководителя департамента и его одноклассника – задержаны.

Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что уволил подозреваемого директора департамента еще в марте 2024 года. Он отметил, что никаких процессуальных действий в отношении других действующих сотрудников департамента не проводят, и подчеркнул, что коррупция в условиях войны является абсолютно неприемлемой.

"Когда область воюет за выживание, а на фронте ежедневно гибнут лучшие украинцы, коррупция абсолютно неприемлема. Я постоянно подчеркиваю это на совещаниях и в разговорах с руководителями структурных подразделений и руководителями громад. Власть должна работать честно [...] Спасибо детективам НАБУ за разоблачение преступления. Эти средства должны были служить обороне. Совместными усилиями не допустим подобного в будущем", – заявил Филашкин.

НАБУ готовит новые подозрения для фигурантов коррупционных схем