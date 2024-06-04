Кошку убило дверью: жительница Днепра показала изуродованный российским ударом дом
Женщина, пострадавшая в результате сегодняшнего удара по Днепру, показала изуродованный дом. На момент атаки Елена была в доме вместе с кошкой. Несчастное животное придавило дверью и она погибла.
Рассказ Елены и кадры с изуродованной ударами квартиры опубликовал телеграм-канал Днепр Оперативный.
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Женщина чудом выжила
Жительница Днепра рассказала, что когда прогремел взрыв, она лежала на диване. По ее словам, она чудом осталась живой – на нее начал сыпаться потолок и летело стекло в результате взрывной волны.
Это была секунда – и тут я слышу страшный свист, будто истребитель очень низко летит. В этот момент я разговаривала с дочерью, говорю ей: "Ой, у нас", и все... Тут начало все сыпаться, меня привалило,
– рассказала Елена.
Женщина вспомнила момент удара: видео
К счастью, сама Елена во время атаки не пострадала, однако ее дом в результате взрывной волны получил значительные повреждения. Впрочем, ей очень жаль, что удар убил ее кошку.
Дом получил значительные повреждения: видео
На момент удара в доме была только женщина и кошка: видео
Враг атаковал Днепр: главное
- 4 июня российские оккупанты пытались ударить по Днепру двумя ракетами, их сбили защитники неба.
- Впрочем, в результате падения обломков возникли повреждения инфраструктуры и получили ранения 7 жителей, в частности одномесячный малыш.