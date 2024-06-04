Кошку убило дверью: жительница Днепра показала изуродованный российским ударом дом

Женщина, пострадавшая в результате сегодняшнего удара по Днепру, показала изуродованный дом. На момент атаки Елена была в доме вместе с кошкой. Несчастное животное придавило дверью и она погибла.

Рассказ Елены и кадры с изуродованной ударами квартиры опубликовал телеграм-канал Днепр Оперативный.

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Женщина чудом выжила

Жительница Днепра рассказала, что когда прогремел взрыв, она лежала на диване. По ее словам, она чудом осталась живой – на нее начал сыпаться потолок и летело стекло в результате взрывной волны.

Это была секунда – и тут я слышу страшный свист, будто истребитель очень низко летит. В этот момент я разговаривала с дочерью, говорю ей: "Ой, у нас", и все... Тут начало все сыпаться, меня привалило,

– рассказала Елена.

Женщина вспомнила момент удара: видео

К счастью, сама Елена во время атаки не пострадала, однако ее дом в результате взрывной волны получил значительные повреждения. Впрочем, ей очень жаль, что удар убил ее кошку.

Дом получил значительные повреждения: видео

На момент удара в доме была только женщина и кошка: видео

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