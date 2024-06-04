Российская армия во вторник, 4 июня, нанесла очередной удар по Днепру, вследствие чего в домах повыбивало окна. Впоследствии журналисты рассказали историю семьи, которая пострадала во время обстрела.

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Днепр оправляется после атаки

На кадрах видно, как маленький мальчик, самый молодой член семьи, подметает обломки стекла после ракетной атаки. Видео изрядно растрогало пользователей сети, они выражают слова поддержки.

Отец мальчика был ранен. Также старший ребенок семьи госпитализирован вследствие травм и отправлен на операцию. Об этом рассказала Людмила, что является матерью ребят и женой раненого мужа.

Мальчик убирает осколки стекла после обстрела: смотрите щемящее видео от Суспільне Дніпро

Обратите внимание! Около 05:00 в Днепре прогремели взрывы. Паблики сообщили, что российские оккупанты атаковали город с помощью авиации по меньшей мере двумя крылатыми ракетами X-59. Были сообщения и о пожаре.

Днепропетровская ОВА констатировала, что под утро над регионом противовоздушная оборона сбила две воздушные цели. Собственно, повреждения вызваны падением обломков ракет.

Силы ПВО сбили 2 ракеты. Но в результате падения обломков есть повреждения гражданской инфраструктуры, возник пожар, ранены местные жители.

Власти региона рассказали, в частности, о 17-летнем юноше, который находится в больнице в состоянии средней тяжести. Вероятно, это тот самый старший брат мальчика, о нем мы отмечали выше.

Кроме того, пострадали:

68-летний гражданский мужчина;

три женщины – 32, 36 и 56 лет.

Одна из женщин госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. В то же время фиксируют повреждено полтора десятка авто. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больницах.

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Добавим, что 4 июня, Украина чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России. Среди прочего, военные отдают дань уважения и память всем украинским детям, чьи жизни были оборваны.

После начала полномасштабного вторжения погиб 551 ребенок. Более 1 919 детей пострадали, более 1 368 были ранены с различной степенью тяжести. Россия должна понести ответственность за все преступления против человечности.