Російська армія у вівторок, 4 червня, завдала чергового удару по Дніпро, внаслідок чого в будинках повибивало вікна. Згодом журналісти розповіли історію родини, яка постраждала під час обстрілу.

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Дніпро оговтується після атаки

На кадрах видно, як маленький хлопчик, наймолодший член родини, підмітає уламки скла після ракетної атаки. Відео неабияк розчулило користувачів мережі, вони висловлюють слова підтримки.

Батько хлопчика був поранений. Також старша дитина сім'ї госпіталізована внаслідок травм і відправлена на операцію. Про це розповіла Людмила, що є матір'ю хлопців та дружиною пораненого чоловіка.

Хлопчик прибирає уламки скла після обстрілу: дивіться щемливе відео від Суспільне Дніпро

Зверніть увагу! Близько 05:00 в Дніпро пролунали вибухи. Пабліки повідомили, що російські окупанти атакували місто за допомогою авіації щонайменше двома крилатими ракетами X-59. Були повідомлення і про пожежу.

Дніпропетровська ОВА констатувала, що під ранок над регіоном протиповітряна оборона збила дві повітряні цілі. Власне, пошкодження спричинені падінням уламків ракет.

Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці.

Влада регіону розповіла, зокрема, про 17-річного юнака, що перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. Ймовірно, це той самий старший брат хлопчика, про його ми зазначали вище.

Крім того, постраждали:

68-річний цивільний чоловік;

три жінки – 32, 36 і 56 років.

Одна з жінок госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Водночас фіксують пошкоджено півтора десятка авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарнях.

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Додамо, що 4 червня, Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. З-поміж іншого, військові віддають шану та пам'ять всім українським дітям, чиї життя були обірвані.

Після початку повномасштабного вторгнення загинула 551 дитина. Більше ніж 1 919 дітей постраждали, понад 1 368 були поранені з різним ступенем тяжкості. Росія повинна понести відповідальність за всі злочини проти людяності.