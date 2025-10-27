Над Москвой летел загадочный ярко-зеленый объект: в сети предположили, что это было

Утром над Москвой пролетело что-то неизвестное из космоса. Яскараво-зеленый объект двигался не очень быстро, поэтому жители успели его рассмотреть и заснять.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Что заметили в небе над Москвой?

В понедельник, 27 октября, около 06:30 в разных районах Москвы и области видели загадочный ярко-зеленый объект с огненным следом. Это имело вид яркой вспышки, которая пронеслась над городом и исчезла.

Жители Москвы точно не были уверены, что это за объект. В сети предполагали, что это может быть метеорит, сгоревший в атмосфере, или обломок спутника. Некоторые предполагал, что видео сделали с помощью искусственного интеллекта.

Неизвестный летательный объект видели не только в Москве, но и в Истре, Фрязино, Видном, Дубнах, Раменском, Жуковском, Люберцах, Красногорске и Одинцово.

В пабликах появилось много видео с необычным явлением. Появились и комментарии экспертов относительно него. Так, наиболее вероятно, что люди видели, как в атмосфере сгорел космический мусор или кусок спутника. Зеленый цвет может давать никель, а белый – магний. Эти материалы используют при изготовлении космических объектов.

Эту мысль в комментарии пропагандистскому "РИА-Новости" подтвердил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Это, скорее всего, метеорит размером сантиметров десять. Часто люди удивляются и не верят, что камни 5 – 10 сантиметров создают такие сильные следы, но это действительно так. А светился объект зеленым цветом, скорее всего, из-за того, что в нем высокое содержание никеля – это один из основных металлов в таких телах,

– сказал он.

Ученый отметил, что ни одна часть наверняка не долетела до Земли и сгорела в атмосфере.

Неспокойное небо в Москве