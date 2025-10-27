Над Москвою летів загадковий яскраво-зелений об'єкт: у мережі припустили, що то було
- Загадковий яскраво-зелений об'єкт, який міг бути метеоритом або космічним сміттям, пролетів над Москвою і зник в атмосфері.
- Російська столиця також зазнала атаки дронів, через що лунали вибухи.
Зранку над Москвою пролетіло щось невідоме з космосу. Яскараво-зелений об'єкт рухався не дуже швидко, тому жителі встигли його роздивитися та зафільмувати.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
Що помітили в небі над Москвою?
У понеділок, 27 жовтня, близько 06:30 у різних районах Москви та області бачили загадковий яскраво-зелений об'єкт з вогняним слідом. Це мало вигляд яскравого спалаху, який пронісся над містом та зник.
Жителі Москви точно не були впевнені, що це за об'єкт. У мережі припускали, що це може бути метеорит, що згорів у атмосфері, або ж уламок супутника. Дехто припускав, що відео зробили за допомогою штучного інтелекту.
Невідомий об'єкт пронісся над Москвою: відео
Невідомий літальний об'єкт бачили не лише в Москві, але і в Істрі, Фрязіно, Видному, Дубнах, Раменському, Жуковському, Люберцях, Красногорську та Одинцово.
У пабліках з'явилося багато відео з незвичайним явищем. З'явилися й коментарі експертів щодо нього. Так, найбільш імовірно, що люди бачили, як в атмосфері згоріло космічне сміття чи шматок супутника. Зелений колір може давати нікель, а білий – магній. Ці матеріали використовують під час виготовлення космічних об'єктів.
Жителів Москви здивувало щось у небі: дивіться відео
Цю думку в коментарі пропагандистському РиА-Новости підтвердив керівник Лабораторії сонячної астрономії ІКІ РАН Сергій Багачов.
Це, швидше за все, метеорит розміром сантиметрів десять. Часто люди дивуються і не вірять, що каміння 5 – 10 сантиметрів створюють такі сильні сліди, але це справді так. А світився об'єкт зеленим кольором, швидше за все, через те, що в ньому високий вміст нікелю – це один з основних металів у таких тілах,
– сказав він.
Об'єкт, що пролетів над Москвою, був з космосу: відео
Науковець зазначив, що жодна частина напевно не долетіла до Землі та згоріла в атмосфері.
Неспокійне небо в Москві
Цієї ночі та зранку не лише комічні об'єкти літали над Москвою. Російська столиця опинилася під масованою атакою дронів. Через це там лунали вибухи.
Над Москвою нібито збили щонайменше 21 БпЛА. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб. На одному з місць прильоту в небо піднявся стовп диму.
Через атаку дронів був тимчасово зачинений аеропорт "Домодєдово".