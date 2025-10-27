Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Що помітили в небі над Москвою?

У понеділок, 27 жовтня, близько 06:30 у різних районах Москви та області бачили загадковий яскраво-зелений об'єкт з вогняним слідом. Це мало вигляд яскравого спалаху, який пронісся над містом та зник.

Жителі Москви точно не були впевнені, що це за об'єкт. У мережі припускали, що це може бути метеорит, що згорів у атмосфері, або ж уламок супутника. Дехто припускав, що відео зробили за допомогою штучного інтелекту.

Невідомий літальний об'єкт бачили не лише в Москві, але і в Істрі, Фрязіно, Видному, Дубнах, Раменському, Жуковському, Люберцях, Красногорську та Одинцово.

У пабліках з'явилося багато відео з незвичайним явищем. З'явилися й коментарі експертів щодо нього. Так, найбільш імовірно, що люди бачили, як в атмосфері згоріло космічне сміття чи шматок супутника. Зелений колір може давати нікель, а білий – магній. Ці матеріали використовують під час виготовлення космічних об'єктів.

Цю думку в коментарі пропагандистському РиА-Новости підтвердив керівник Лабораторії сонячної астрономії ІКІ РАН Сергій Багачов.

Це, швидше за все, метеорит розміром сантиметрів десять. Часто люди дивуються і не вірять, що каміння 5 – 10 сантиметрів створюють такі сильні сліди, але це справді так. А світився об'єкт зеленим кольором, швидше за все, через те, що в ньому високий вміст нікелю – це один з основних металів у таких тілах,

– сказав він.

Науковець зазначив, що жодна частина напевно не долетіла до Землі та згоріла в атмосфері.

Неспокійне небо в Москві