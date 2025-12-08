Мощный взрыв и авария на "Байконуре": что скрывают россияне и смогут ли запускать людей в космос

27 ноября 2025 года российский пилотируемый корабль "Союз МС-28" успешно стартовал с Байконурского космодрома и доставил двух космонавтов и астронавта NASA на Международную космическую станцию (МКС). Полет прошел в штатном режиме: экипаж (космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс) быстро прибыл на орбиту и пристыковался к МКС.

Однако вскоре после старта оказалось, что на земле произошла авария – стартовая площадка получила повреждения. Это единственная действующая площадка для запусков космонавтов в России, и ее выход из строя временно лишил страну возможности отправлять людей в космос впервые за более чем 60 лет. 24 Канал рассказывает, какие последствия это будет иметь для России.

Что известно об аварии на Байконуре?

Инцидент случился на стартовом комплексе 31/6 космодрома Байконур на территории Казахстана, арендованной Россией, – именно отсюда с 2020 года осуществляются все пилотируемые и грузовые пуски к МКС, после того как старая площадка №1 ("Гагаринский старт") была выведена из эксплуатации из-за нехватки средств на модернизацию.

Запуск 27 ноября внешне прошел нормально, но во время отделения ракеты на самой пусковой установке произошло разрушение. По данным издания Ars Technica, в момент взлета ракеты сломалась и упала вниз тяжелая металлическая конструкция – так называемая кабина обслуживания, расположенная под стартовым столом. Эта примерно 20-тонная платформа, которая используется для доступа инженеров к двигателям нижней ступени, должна была перед запуском отъехать в специальную нишу, однако, вероятно, не зафиксировалась должным образом.

В результате платформа оказалась в огневой яме (газоотводном канале) и была разрушена пламенем ракеты. На кадрах после старта были видны обугленные фрагменты металлических ферм в шахте стартового стола, что подтверждает версию о разрушении кабины обслуживания.



Стартовая площадка до аварии / Кадр из трансляции Роскосмоса

Повреждения, нанесенные стартовому столу, являются серьезными. Российские официальные органы сначала не раскрывали деталей – неизвестно, какие именно элементы конструкции пострадали, или что стало причиной сбоя. В сообщении государственной корпорации Роскосмос лишь указано, что во время стандартного послепускового осмотра было обнаружено "повреждение ряда элементов стартового комплекса", состояние комплекса оценивается.

Там же уточнили, что возникновение повреждений после запуска – не экстраординарное явление, ведь подобные инспекции "являются обязательными в мировой практике", пишет одно из росСМИ. Представители Роскосмоса сразу заверили, что "все необходимые резервные элементы" для ремонта имеются, и повреждения будут устранены "в ближайшее время". При этом конкретных сроков или характера ремонта они не назвали, подчеркнув лишь, что сам запуск прошел "без замечаний", а экипаж успешно добрался до орбиты.



После аварии / Кадр из трансляции Роскосмоса

Впрочем ситуация выглядит как чрезвычайная. По информации Ars Technica, очевидцы с места происшествия подтвердили, что во время старта с площадки 31/6 действительно произошло падение большой платформы в смотровую шахту. Если это произошло из-за неподобающе убранной кабины, инцидент может быть следствием технического сбоя или человеческой ошибки при подготовке пуска.

Еще во время прямой трансляции было видно: перед стартом шахта под ракетой была пустая, а по завершении – заполнена обломками. Таким образом, очевидно, что ключевой компонент стартового стола был разрушен. Это автоматически ставит под сомнение возможность использования комплекса для дальнейших запусков, пока его не восстановят.

Как на аварию отреагировали в Роскосмосе?

Реагируя на чрезвычайное происшествие, российская сторона традиционно пытается преуменьшить долгосрочные последствия. Пресс-служба Роскосмоса в официальных сообщениях подчеркнула, что запуск прошел успешно, а обнаруженные повреждения будут оперативно "устранены в короткие сроки". По их словам, запасные части для ремонта есть в наличии, поэтому восстановление инфраструктуры – вопрос ближайшего времени. В то же время конкретных деталей – какой именно узел сломался и почему – не сообщается.

Официальные лица подчеркивают, что подобные повреждения случались и раньше, и что сам комплекс имеет большой запас прочности.

Независимые эксперты и обозреватели, в частности в западных медиа, настроены скептически. Они отмечают, что площадка 31/6 является крайне критическим объектом для российской космонавтики, ведь других действующих "человеческих" стартов у России нет. Российский "популяризатор" космонавтики Виталий Егоров назвал это событие беспрецедентным:

Фактически с этого дня Россия потеряла способность запускать людей в космос – такого не случалось с 1961 года,

– написал он.

По его мнению, теперь придется как можно быстрее ремонтировать эту пусковую установку или же модернизировать резервную площадку. Фактически, одна авария поставила на паузу всю российскую программу запусков к орбитальной станции.

А вот зря мы критикуем Роскосмос, на пути к открытости и клиентоориентированности он в свои трансляции включил живописные съемки с дрона. Теперь можно под новым ракурсом увидеть подготовку ракеты к старту, сам пуск ракеты, или, например, огромный элемент стартового стола, который вырвал ракетную струю при старте. Ситуация на самом деле серьезная, поскольку Роскосмос имеет единственный стартовый стол, который используется по программе МКС, а в будущем должен был использоваться для пусков к Российской орбитальной станции. По обломкам видно, что ремонт не на одну неделю, и это может серьезно повлиять на программу поставки Российского сегмента МКС,

– пишет Егоров.

Россия без пилотируемых пусков: какие немедленные последствия?

Самое немедленное последствие аварии – перерыв в графике полетов на МКС. Только что прибывший экипаж "Союза МС-28" заменил космонавтов предыдущей экспедиции, поэтому новый пилотируемый запуск не был нужен по крайней мере в течение ближайших шести месяцев. Однако уже 19 – 20 декабря 2025 года планировался запуск грузового корабля "Прогресс" для доставки припасов на станцию – этот пуск почти наверняка придется отложить.

Дальнейшее расписание полетов будет зависеть от того, как быстро специалисты смогут починить стартовый стол. По данным Space News, следующая ротация экипажа на МКС была запланирована на июль 2026 года. Если к тому времени российскую площадку не восстановят, отправка космонавтов в космос окажется под угрозой срыва.

Снабжение станции жизненно необходимыми ресурсами (еда, вода, оборудование) в краткосрочной перспективе не пострадает – эти грузы могут доставлять американские и японские корабли, например SpaceX Dragon или JAXA HTV. Впрочем, роль "Прогрессов" не ограничивается провиантом. Российские корабли осуществляют критически важные технические задачи: регулярно корректируют орбиту МКС (повышают высоту полета станции) и пополняют запасы топлива для двигателей российского модуля "Звезда".

Частично эту функцию могут выполнять и другие средства – коррекцию орбиты научились проводить с помощью американских грузовых кораблей Cygnus, а небольшие маневры ориентации станции способны делать двигатели кораблей Dragon.

Но в долгосрочной перспективе отсутствие "Прогрессов" несколько месяцев подряд создаст серьезную проблему: если ремонт старта затянется на полгода или более, на МКС может начать не хватать топлива для поддержания орбиты. Это уже станет совместным вызовом для NASA и Роскосмоса, ведь стабильная работа станции – зона ответственности всех партнеров.

Можно предположить, что частные компании США (например, SpaceX Илона Маска) будут не против подставить плечо и взять на себя больше задач по обеспечению МКС, что в итоге еще больше уменьшит зависимость NASA от российской стороны.

Важно! При необходимости, Россия могла бы временно полагаться на партнеров для доставки своих космонавтов на орбиту. Напомним, что между NASA и Роскосмосом действует соглашение о перекрестных полетах: американские астронавты летают на "Союзах", а россияне – на американских Crew Dragon, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций у каждой стороны был резервный путь на МКС. Именно по этой программе астронавт Кристофер Уильямс попал на борт "Союза МС-28".



Если же собственные пуски "Союзов" будут оставаться невозможными, России придется договариваться о дополнительных местах для своих космонавтов на кораблях SpaceX или Boeing. Пока такая необходимость не актуальна – новый российский экипаж поднялся на борт станции и может работать там стандартные 6 месяцев или даже дольше (при необходимости миссию могут продлить до года). Таким образом, есть несколько месяцев запаса, чтобы устранить аварийные последствия без критического влияния на работу МКС. Но время на решение проблемы ограничено. Конечно, не может не вызывать вопросов такая зависимость мировой астронавтики от России в состоянии горячей войны с Украиной и гибридной – с Европой.

Какие есть альтернативы и перспективы восстановления?

Нынешняя ситуация обнажила давнюю проблему: многолетнее отсутствие резервной стартовой площадки для пилотируемых программ. В распоряжении России есть другие космодромы, но ни один из них пока не может заменить Байконур для запусков к МКС. Основные альтернативы выглядят так:

Космодром Плесецк (на севере России) – имеет пусковые установки для ракет "Союз", но из-за высоких географических широт не подходит для запусков на орбиту МКС (наклон орбиты станции не позволяет стартовать с таких северных широт).

(на севере России) – имеет пусковые установки для ракет "Союз", но из-за высоких географических широт не подходит для запусков на орбиту МКС (наклон орбиты станции не позволяет стартовать с таких северных широт). Европейский космодром Куру во Французской Гвиане – там существовала площадка для "Союзов", однако после разрыва сотрудничества ЕКА с Россией в 2022 году она законсервирована. Запуски "Союзов" с Куру больше не выполняются.

– там существовала площадка для "Союзов", однако после разрыва сотрудничества ЕКА с Россией в 2022 году она законсервирована. Запуски "Союзов" с Куру больше не выполняются. Новый российский космодром Восточный (Амурская обл.) – строится как замена Байконуру, но пока не имеет инфраструктуры для пилотируемых кораблей. Тамошняя площадка не готова ни для запусков "Союз МС" с космонавтами, ни для обслуживания грузовых "Прогрессов".

– строится как замена Байконуру, но пока не имеет инфраструктуры для пилотируемых кораблей. Тамошняя площадка не готова ни для запусков "Союз МС" с космонавтами, ни для обслуживания грузовых "Прогрессов". "Гагаринский старт" (площадка №1) на Байконуре – историческая пусковая установка, с которой в 1961 году стартовал Юрий Гагарин. Она была резервной для "Союзов" до 2020 года, но не прошла необходимой модернизации под новые ракеты "Союз-2" и была выведена из эксплуатации. Проект совместной реконструкции этой площадки с участием Казахстана и ОАЭ фактически сорвался по политическим и финансовым причинам. В 2025 году площадку №1 официально передали Казахстану – планируется создать там музей космической тематики. Сейчас "Гагаринский старт" технически не совместим с современными ракетами без значительных доработок.



Учитывая это, становится понятно, почему авария на единственном действующем старте фактически поставила Роскосмос в тупик. Не имея запасной площадки, российские инженеры вынуждены концентрировать усилия на срочном восстановлении площадки 31/6. Официально уверяют, что необходимые узлы есть, однако аналитики ставят это под сомнение.

Маловероятно, что сложные уникальные конструкции, построены еще в 1960-х годах, просто лежат на складе в готовом виде. Скорее всего, придется демонтировать аналогичное оборудование со старой законсервированной площадки №1 (той самой "Гагаринского старта"), чтобы заменить разрушенную кабину обслуживания. Частично могут пригодиться компоненты, изготовленные во время строительства космодрома Восточный. Но все это потребует времени и ресурсов.

На данный момент сложно прогнозировать, сколько продлится ремонт. Роскосмос говорит о сжатых сроках, однако неофициальные оценки менее оптимистичны. По словам эксперта Анатолия Зака из Russian Space Web, восстановление разрушенной сервисной платформы (изделие 8У0216) может занять до двух лет. В любом случае, ближайшие запуски "Союз" и "Прогресс" оказались под вопросом.

Сумеет ли Россия подготовить свой космодром к следующей запланированной миссии – станет "проверкой на прочность" для ее космической программы. Как заметил руководитель частной компании Voyager Space Джефф Манбер, теперь можно будет увидеть, насколько важным для российского руководства является присутствие на МКС и способны ли они оперативно восстановить утраченные возможности.

Каково влияние на МКС и будущие планы?

Хотя авария стала серьезным ударом, в краткосрочной перспективе работа МКС не прекратится. На борту станции находится полноценный экипаж, в частности двое россиян, которые только что прибыли на "Союзе МС-28". Это позволяет поддерживать функционирование российского сегмента станции, выполнять научные эксперименты и техническое обслуживание, как и планировалось.

Однако, если пауза в запусках затянется, могут возникнуть трудности с реализацией следующих этапов программы. Согласно планам Роскосмоса, российская орбитальная служебная станция (РОСС) – новая национальная станция, которая должна прийти на смену МКС – потребует ряда запусков модулей и экипажей уже с 2027 года. Все эти пуски тоже были рассчитаны на Байконур. Потеря единственной площадки ставит под угрозу и график создания РОСС, если не будет найдено альтернативных решений.

Кроме того, международный контекст российской космонавтики может измениться. После завершения эксплуатации МКС (планируется около 2030 года) российские космонавты потенциально могут летать и на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун", ведь Москва и Пекин заявили о стратегическом партнерстве в космосе и даже общую цель создать лунную базу до 2035 года.

Однако очевидно, что для реализации всех этих планов России необходимо иметь надежную инфраструктуру запусков. Нынешняя авария наглядно продемонстрировала, насколько уязвимой является система, построена на одном-единственном пусковом столе, еще и расположенном за пределами собственной территории.