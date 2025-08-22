Соперничество в космосе вышло на новый этап – теперь речь идет об энергетике лунных баз. В Вашингтоне и Пекине считают, что долговременное присутствие на Луне невозможно без ядерной энергии. Руководитель NASA Шон Дюффи недавно поручил построить на Луне 100-киловаттный ядерный реактор до конца 2030 года, отметив, что для постоянной базы ядерная энергия "почти незаменима".

За этим последовало геополитическое противостояние – Китай заявил о совместном с Россией проекте атомной станции на спутнике Земли до 2035 года, на что США ответили собственным планом подключить реактор пятью годами ранее. Новые лунные гонки разворачиваются вокруг того, кто быстрее будет прокладывать энергетическую инфраструктуру.

24 Канал рассказывает подробно о новой космической гонке.

К теме В NASA самое массовое сокращение в истории: почему увольняют тысячи работников и зачем это Трампу

Американский план: реактор до 2030 года

Дюффи прямо назвал этот проект "гонкой на Луну и гонкой с Китаем", ведь для создания лунной базы нужна мощная энергетика. Он объявил конкурс среди компаний на создание реактора мощностью не менее 100 кВт и дал "очень сжатые" сроки – запустить его до 2030 года.

По директиве Дюффи, прежде чем начать другие задачи, NASA должно вплотную ускорить разработки лунного реактора и назначить руководителя проекта в течение 60 дней.

По мнению чиновника, первая страна с собственным реактором на Луне сможет претендовать на лучшие участки спутника: "Мы знаем, где на Луне есть лед и солнце, и нам надо туда приехать первыми и заявить об этом для Америки".

Кроме того, Дюффи предупредил, что если Китай или Россия установят свой реактор раньше, они могут объявить вокруг него "запретную зону", которая усложнит США доступ к соседним регионам Луны. Директива Дюффи сопровождалась громкими заявлениями. Он официально назвал строительство реактора национальным приоритетом безопасности. США даже предлагали России присоединиться к своим лунным планам, однако Москва отказалась. Вместо этого она участвует в китайской программе, предусматривающей реактор в десять раз мощнее американского проекта. Стоит отметить, что объявление пришло в конце 2025 года на фоне значительного сокращения бюджета NASA – в проекте расходов на 2026 год заложено около 24% сокращения.

Лунная база / Изображение концепции NASA

Впрочем, американское руководство расценивает ускорение программы как необходимый шаг в ответ на китайские амбиции.

Использование ядерных энергетических технологий в космосе не является чем-то совершенно новым, отмечает в комментарии 24 Каналу эксперт по космическим вопросам Андрей Колесник.

Со времен противостояния США и СССР они неоднократно размещались на борту спутников для питания энергоемкой аппаратуры, в основном той, которая собирала информацию о потенциальном противнике. Поэтому создать подобное на основе новейших материалов и технологических решений под силу странам, которые самостоятельно освоили ядерную энергетику,

– говорит специалист.

Тем более, что в последнее время, малые модульные реакторы уже не являются каким-то экзотическим творением, а имеют даже свою долю на ядерном энергетическом рынке, добавляет Колесник. "Задачей со звездочкой" эксперт называет приспособление этих технологий к условиям эксплуатации в чрезвычайно жесткой (радиационной, температурной и пылевой) среде, которая существует на поверхности Луны.

Как и вся техническая составляющая создания и поддержания перманентного присутствия человечества на Луне, развитие лунной ядерной энергетики не является исключением и требует очень тщательного, и соответственно с учетом стоимости, подхода. Поэтому не является вопросом в способности США или Китая сделать подобный шаг,

– отмечает Андрей Колесник.

Китайские амбиции и международное сотрудничество

Пекин тоже не остается в стороне. В апреле 2025-го китайские и российские СМИ сообщили о планах построить на Луне автоматизированную ядерную станцию до 2035 года. Этот проект известен как Международная лунная научно-исследовательская станция (ILRS) – совместная инициатива России и Китая. По данным Atlantic, ее реактор будет иметь мощность в десятки раз больше американской установки. Информация о российско-китайском сотрудничестве заставила американских военных и космических чиновников активнее действовать: по информации WIRED, в США "настойчиво готовят ответ, чтобы получить преимущество".

В итоге имеем два четких графика: американский вариант – 100-кВт реактор к 2030 году, и китайско-российский – больший по мощности реактор к 2035 году. Конкуренция США и Китая уже повлияла на расписание NASA и даже на отношения с другими партнерами. В частности, Япония привлечена к разработке больших лунных роверов и модулей, а Россия окончательно выбрала сотрудничество с Китаем.

Дмитрий Софина, руководитель Международного центра исследования и разработки ИИ WINSTARS.AI и управляющий партнер технопарка "Кристалл", в комментарии 24 Каналу считает, что создание ядерного реактора на Луне – техническая необходимость:

Проект "Артемида" предусматривает строительство 100-киловаттного реактора до 2030 года. Это обеспечит станции стабильную жизнь в течение тех примерно 14,5 дней, когда солнечная энергия недоступна. Но важнее – это может открыть путь к исследованиям термоядерного синтеза. Ведь на Луне есть запасы изотопа Гелий-3, которого почти нет на Земле.

По его мнению, США имеют все необходимые ресурсы и технологии для реализации проекта. "Один из моих менторов в Стэнфорде, Майк Кессиди, еще когда-то собрал реактор в собственном гараже, а теперь разрабатывает для NASA ионные двигатели. Это показывает уровень технологической базы США. У них есть все для того, чтобы создать автономную лунную экосистему – энергия, вода, кислород и водород для поддержания жизни", – говорит Софина.

Относительно Китая специалист отмечает, что страна сохраняет закрытость в космических разработках: "Они имеют потенциал, но работают менее прозрачно. Китай может опередить США в сроках, однако именно Америка способна сделать это качественнее и надолго".

Так кто же победит в гонке? По убеждению Софины, первенство в этой гонке остается открытым вопросом:

Китай демонстрирует амбиции превзойти США. Но если говорить об эффективной постоянной станции, то действительно реализовать ее надежно может только Америка. Скорее всего, мы увидим две станции, и роль технологического лидера сохранится за США.

Технические и финансовые вызовы

Реализация такого сложного проекта в ограниченные сроки вызывает вопросы. В срок до 2030 года можно вложить это всего несколько пусков космических аппаратов и несколько лет испытаний. Саймон Миддлбург, профессор ядерных материалов и содиректор Института ядерного будущего в Университете Бангора (Великобритания), которого цитирует WIRED, говорит: "Четыре с лишним года – это очень сжатый график, но технология уже существует". В NASA уже более полутора десятилетий отрабатывают модульные ядерные установки для Марса и Луны. Еще в 2022 году агентство заключило несколько контрактов по дизайну реакторов, а ученые отмечают, что при должном финансировании небольшой реактор вполне возможен.

В частности, английский ученый Лайонел Уилсон, которого приводит издание Aulis, даже отмечает, что при достаточных средствах "технически реально установить такие реакторы на Луне до 2030 года".

Впрочем, существует ряд проблем. Лунный климат суров: двухнедельная ночь и огромные перепады температур делают солнечные панели малоэффективными на полюсах спутника. В то же время из физики видно, что в условиях вакуума проблематично отводить тепло от реактора – приходится разрабатывать уникальные системы охлаждения. Также вызывает беспокойство доставка материалов – дозаправка ракеты топливом-радиоактивным грузом требует особых лицензий и мер безопасности.

Читайте также Starlink в смартфоне: что это, как и когда заработает в Украине и будет ли бесплатным – репортаж

Хотя ученые считают эти препятствия преодолимыми, они требуют времени и ресурсов. Кроме того, реализацию NASA подрывают сокращение бюджета и задержки других миссий: например, даже запуск миссии Artemis 3 (первой пилотируемой высадки) переносится, поэтому отсутствие надежного транспорта на Луну может уменьшить целесообразность реактора даже в случае его готовности.

Правовой аспект лунной инфраструктуры – кто установит "зоны безопасности"?

Что же говорит космическое право? Согласно Договору о космосе 1967 года, ни одно государство не может претендовать на суверенитет над Луной, но может возводить базы и проводить научные исследования с учетом "должного внимания интересам других стран". Но первый установленный на Луне реактор фактически очертит вокруг себя "невидимую границу".

Это похоже на так называемые зоны безопасности из соглашения программы "Артемида" – если страна строит объект, она декларирует за ним область, где другие должны предварительно соглашаться на визит.

Как отмечает Симеон Барбер, доктор Открытого университета (Англия), специалист по планетологии, "если вы строите реактор или любую базу на Луне, то можете объявить вокруг нее зону безопасности, потому что там ваше оборудование". Это не прямой захват территории, но эти действия могут ограничить движение других космических аппаратов.

В то же время международное право не запрещает мирное использование ядерной энергии в космосе – уже в 1992 году ООН признало, что это может быть необходимым при космических миссиях, и разработала рекомендации по безопасности и консультаций. Если же США будут действовать прозрачно и придерживаться статьи IX Договора о космосе, они могут задать стандарт сотрудничества, "поощряя другие страны делать то же самое". В будущем результат этой гонки задаст не только технологический, но и правовой прецедент – кто построит большую инфраструктуру на Луне, тот будет иметь больше влияния на правила игры.

Трудно спорить с тем, что для постоянной лунной базы до сих пор лучше решения, чем ядерный реактор, не придумано. Солнечная энергия на полюсах Луны ограничена длинными темными периодами, поэтому без ядерных источников не обойтись. Дальнейшее развитие космических миссий тоже зависит от этого опыта – так же мощный реактор может понадобиться и для будущих полетов на Марс.

Читайте также Как и где режим Ким Чен Ына зарабатывает на баллистические ракеты и оружие массового уничтожения

Гонка между США и Китаем в этой сфере несет не только научную, но и стратегическую нагрузку. Стать первым на Луне – означает заложить основу для следующих поколений исследований и для потенциально крупных космических проектов. Ближайшее десятилетие может кардинально изменить распределение влияния в космосе: теперь "не важно, кто ставит флаг, а кто что строит". Поэтому победит тот, кто не только собранно реализует техническую амбицию, но и задаст новые правила игры.

Просто "сбросить" миниатюрный ядерный реактор на поверхность Луны в ближайшие десять лет оба конкурента могут почти одновременно, считает Андрей Колесник. Вопрос же – в построении действующей в автоматизированном режиме энергосистемы на базе ядерной энергетики.

На это может уйти не одно десятилетие, поскольку упираться в способности быстро доставлять многотонное сопутствующее оборудование, собирать его и располагать на подготовленных площадках,

– считает эксперт.

Именно этот момент Колесник называет "узким местом", ведь он зависит от наличия соответствующих средств доставки, частоты их запусков и от средств, которые могут выделяться за относительно малый промежуток времени. Поэтому вопрос следует ставить не кто первый что-то подобное выгрузит на поверхность Луны, а кто первый там начнет эксплуатировать энергетическую систему на базе ядерных реакторов, финализирует специалист по космическим вопросам.