Полиция Косово сообщила об обстреле своего подразделения на границе с Сербией

В полиции Косово заявили, что одно из их подразделений атаковали вблизи границы с Сербией. Всего прозвучало 10 выстрелов.

Недавно власти Косово приняли решение об обязательной перерегистрации автомобилей с сербскими номерными знаками и документов, выданных Сербией. После этого между странами значительно напряглись отношения. Однако конфликт затих, когда в Косово отложили внедрение этого решения на 30 дней.

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В полицию Косово стреляли у границы

В полиции Косово рассказали, что 6 августа около 11:25 на наряд полиции отдела пограничного надзора Зубин-Потока совершили вооруженное нападение.

Стрельба началась во время дислокации патрульного катера в озере Уджман, недалеко от границы с Сербией. По словам правоохранителей, по ним выстрелили около 10 раз.

Выстрелы были последовательными, с другого берега озера, они попали возле полицейской лодки. В результате этих выстрелов никто не пострадал,

– добавили в полиции.

В помощь правоохранителям отправился отряд быстрого реагирования пограничной полиции. Они осматривают местность и расследуют это дело.

В полиции подытожили, что будут продолжать делать все ради безопасности в этом регионе и будут бороться с преступностью, уделяя особое внимание контрабанде.

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