Поліція Косово повідомила про обстріл свого підрозділу на кордоні з Сербією

У поліції Косово заявили, що один з їхніх підрозділів атакували поблизу кордону із Сербією. Загалом пролунали 10 пострілів.

Нещодавно влада Косово прийняла рішення про обов'язкову перереєстрацію автомобілів із сербськими номерними знаками та документів, виданих Сербією. Після цього між країнами значно напружилися відносини. Однак конфлікт стишився, коли в Косово відклали впровадження цього рішення на 30 днів.

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У поліцію Косово стріляли біля кордону

У поліції Косово розповіли, що 6 серпня приблизно об 11:25 на наряд поліції відділу прикордонного нагляду Зубін-Потоку скоїли збройний напад.

Стрілянина почалася під час дислокації патрульного катера в озері Уджман, що неподалік кордону із Сербією. За словами правоохоронців, по них вистрілили приблизно 10 разів.

Постріли були послідовними, з іншого берега озера, вони влучили біля поліцейського човна. Внаслідок цих пострілів ніхто не постраждав,

– додали в поліції.

На допомогу правоохоронцям вирушив загін швидкого реагування прикордонної поліції. Наразі вони оглядають місцевість та розслідують цю справу.

У поліції підсумували, що продовжуватимуть робити все задля безпеки в цьому регіоні та боротимуться зі злочинністю, приділяючи особливу увагу контрабанді.

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