Украинский город Краматорск сейчас "горячий". россияне активно обстреливают, убивают местных жителей ракетами, уничтожают все. План врага прост – превратить город в пепелище, как уже было с Мариуполем, Северодонецком и другими городами и городками Донбасса.

Помехой геноциду стоят украинские защитники, благодаря им Донбасс и вся Украина держатся и в конце концов победят московитов. В дни тяжелых боев на Донбассе сайт 24 канала рассказывает историю одного из важнейших городов региона – Краматорска.

Дикое поле

Официальной датой основания Краматорска является 1868 год, однако это вовсе не означает, что раньше там ничего не было. Поселения людей в районе современного Краматорска известны со времен неолита, а с середины второго тысячелетия до нашей эры здесь жили представители так называемой срубной культуры, знавшие металлообработку, изготовлявшие оружие из бронзы, они были искусными всадниками и совершали дальние военные походы, возможно, даже на Балканы.

Позже степные просторы Украины заселяли кочевые племена, среди них были торки (если вы сразу вспомнили об этнонимах Тор, Торческ и Торецк, не ошиблись, если же в голову пришел "Торез",это просто совпадение).

Древнерусские летописи называли торков "Черные клобуки" за большие черные шапки. В эпоху средневекового Киевского государства эта территория была пограничьем, а торки заключали мирные соглашения с киевскими князьями и защищали их земли от набегов половцев, за что получили от летописцев еще одно определение. почти любовное "свои погане", то есть язычники на службе Руси.

Во времена позднего средневековья земли Донбасса стали частью Дикого поля (да, именно о нем поет Ярмак). Здесь проходила условная граница (или "крома" или "крама") между землями запорожских и донских казаков, хотя, на самом деле чаще здесь можно было увидеть татар (они считали эти земли частью своего улуса) или чумаков (до угля "главным продуктом" Донбасса была соль, а местные соляные озера были известны на всю Европу).

Слобожанщина

В 17 веке здесь активно начинают селиться украинские казаки, находившиеся на службе московского царя – на новых землях сформировали Изюмский и Бахмутский казацкие полки.

Московиты также сделали немало для заселения Слобожанщины –они привезли сюда закрепощенных русских и мордовских крестьян. Также сюда переселяются донские казаки и выходцы Курщины и Белгородщины.

Эти земли стали называться Слобожанщиной или Слободской Украиной (от слова "слобода" – поселение свободных казаков и крестьян, не облагавшихся налогами на длительное время, как правило – на 20 лет). Постепенно украинская казацкая старшина превратилась в российских помещиков и землевладельцев. цари "пожаловали" им земли, ранее принадлежавшие запорожцам. Так была куплена лояльность новой элиты.

Один из представителей старшины – майор бахмутского казацкого полка Степан Таранов – основал в середине 18 века на месте современного Краматорского слободу Белянскую. Его потомки – Тараново-Белозеровы владели местными землями и были влиятельными помещиками. Род помещиков происходил из Белгородщины, но абсолютное большинство населения в этих землях составляли украинцы.

Происхождение названия

Как часто бывает, почему так назван город – точно неизвестно. Есть несколько версий разных степеней достоверности.

Самые распространенные:

"крома (крама) торская" – то есть граница в районе Тора (древнее название Славянска, не связанная со скандинавами и их богом молнии) – это как раз тот самый фронтир, который разделял земли запорожцев и донских казаков, а позже – границу между землями Войска Запорожского Низового и Торской сотней Изюмского слободского полка. Родственные варианты – граница (крома) по речке Тор – "крома торовая", а также граница земель торских дач, приписанных к сотенному городку Тор.

то есть граница в районе Тора (древнее название Славянска, не связанная со скандинавами и их богом молнии) – это как раз тот самый фронтир, который разделял земли запорожцев и донских казаков, а позже – границу между землями Войска Запорожского Низового и Торской сотней Изюмского слободского полка. Родственные варианты – граница (крома) по речке Тор – "крома торовая", а также граница земель торских дач, приписанных к сотенному городку Тор. "крама торская" – то есть торжище товаром (ярмарка) на берегу реки Казенный Торец (притока Северского Донца), где как раз проходил путь чумаков.

то есть торжище товаром (ярмарка) на берегу реки Казенный Торец (притока Северского Донца), где как раз проходил путь чумаков. слобода, названная в честь лебединского казака сотника Федора Краматора, поселившегося на Слобожанщине (информацию о сотнике обнаружил в архивах известный краевед Владимир Коцаренко).

Полустанок

Пасторальная жизнь региона продолжалась около ста лет и на смену ему пришла промышленная революция второй половины 19 века. Двигателем прогресса стала железная дорога. По инициативе харьковских бизнесменов-нуворишей (тогда их звали купцы и промышленники) началось строительство Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, которая не только соединила центральную часть Российской империи с азовскими портами, но и дала толчок бурному экономическому росту региона.

Железная дорога была построена в 1868 году. Один из полустанков обустроили на окраине слободы Белянской, в народе его называли Краматоровка.

На левом берегу реки Казенный Торец построили специальный разъезд для пропуска встречных поездов (железная дорога была однопутной). Этот разъезд через некоторое время получил название – Краматорская полустанция, вытеснив предыдущее название.

Село Белянское, нач. 20 века. Видим типично украинские дома, а на заднем плане – Архидияконо-Стефановская церковь, построенная Степаном Тарановым и названная в честь его небесного патрона / Фото из архивов Музея истории Старокраматорского машиностроительного завода

За десять лет на деньги известного российского богача и мецената Саввы Мамонтова построили новую ветку железной дороги на Донбасс (Донецкая Каменноугольная железная дорога), так полустанок превратился в узловую станцию и впоследствии стал всем нам известным Краматорском.

Город-завод

Поселок-вокзал превращается в город-завод в конце 19 века, хотя официально и остается в статусе поселка Краматоровки. Тогда на Донбасс пришел настоящий капитализм. Британцы, немцы, бельгийцы и другие европейские инвесторы получили от царского правительства концессии на Донбассе и принялись за работу. Других вариантов не было, ведь у российской империи не было ни технологий, ни квалифицированных кадров, ни денег, чтобы построить здесь заводы и создать фактически с нуля угольную и металлургическую промышленности мирового уровня.

Здесь духота, угольный запах,

– русский писатель украинского происхождения Антон Павлович Чехов в письме сестре в мае 1887 года упоминал станцию Краматорскую.

Будущий Краматорск в сторонке не стоял. 1875 здесь возник первый завод – он принадлежал балтийскому немцу Эдгару Эдельману и производил алебастр, а также кирпич и черепицу.

Панорама Краматоровки и завода КМТ. Базарный поселок, начало 20 века / Фото из архивов Музея истории Старокраматорского машиностроительного завода

Тем не менее, "крестным отцом" Краматорска считается не он, а швейцарец Конрад Гампер. Вместе с партнером Фицнером активно занимался индустриализацией Польши (тогда находилась в составе российской империи), а позже обратил внимание и на украинский Донбасс.

Перспективу Гампер и Ко увидели в будущем Краматорске в 1896 году. Через несколько лет он построит здесь механический и металлургический заводы. Старокраматорский машиностроительный завод (СКМЗ) и Краматорский металлургический завод им. Куйбышева). Работали на нем немецкие инженеры и рабочие из Польши и Чехии, а прибывшие из России местные бывшие крестьяне и бывшие крепостные поначалу были лишь разнорабочими.

Завод Гампера стал локомотивом развития города, вскоре здесь построили цементный завод "Пушка" бельгийцы, а компания Гампера в 1898 году заложила в Краматорскую доменную печь. Новые производства росли стремительно, а именно городок быстро превращался в индустриальный центр Слободской Украины.

Заводы Гампера стали "Краматорским металлургическим обществом" (устав КМТ –4,5 миллиона рублей), вокруг которых начал расти городок. Швейцарец внезапно скончался в 1899 году, а его дело продолжили германские инвесторы.

В начале 20 века в бывшем рабочем поселке были 2- и 3-этажные дома, современная больница, аптека, школа, кинотеатр, стадион и собственная футбольная команда во главе с тренером-чехом, кегельбан, телеграф, почта, электрическая станция и даже телефонная станция. .

Турбулентное время

Конец индустриальному удивлению на Донбассе открыла Первая мировая война и добила революция в российской империи. Иностранные капиталисты потеряли свои инвестиции (далеко на всем повезло как потомкам Джона Гьюза, вышедшим из New Russia Co. Ltd, то есть "Новороссийского общества каменноугольного, железного, стального и рельсового производства" в 1916 году и хотя бы частично смогли защитить свои инвестиции и доходы Большинство потеряли все.

В 1917 году во времена безвластия КМТ –бывшая компания Конрада Гампера –выпускала собственные деньги, чтобы платить рабочим, ведь царским деньгам тогда доверия уже не было и не было самих "бумажек".

На Донбассе быстро воцарились большевики, они оккупировали Краматорск в начале 1919 года, выбив армию УНР. Новые хозяева (среди них было немало бывших рабочих краматорских заводов и фабрик) Петровский, Влас Чубарь, Николай Шверник и т.д.) объявили о национализации заводов и другого имущества настоящих владельцев. Так, например, машиностроительный завод Гампера начал ремонтировать главное "вундерваффе" Троцкого. бронепоезда.

Заводы на костях

После победы большевиков в так называемой "гражданской войне" и образовании СССР встал вопрос обновления промышленного потенциала Донбасса. Как и в случае предшественников – русских монархов – делалось это в основном иностранцами, но теперь – американцами и частично немцами.

В 1926 году Краматорск получает статус города (до этого он формально считался поселком), а через несколько лет здесь начинается одно из главных советских новостроек – Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ или "Краммашстрой"). Завод-гигант начали строить в 1929 году и завершили первую очередь в 1934 году.

Руководил строительством НКМЗ русифицированный украинец Иван Кирилкин и за работу получил орден ленина. Конечно, специалист позже репрессирован Сталиным, как и многие его коллеги и подчиненные. Кстати, Кирилкин выдержал пытку и так и не оговорил себя перед бериевскими палачами.

Амбициозный план реализовывали советские рабочие и инженеры, но проекты и технологии были американскими, а оборудование – из США и Германии. Индустриальный гигант стоил безумных денег – более 600 миллионов русских рублей.

До недавнего времени наши цеха были чем-то вроде музеев дорогостоящего оборудования. Когда три года назад мы начали строить, намечали площадки и участки завода-гиганта, то не подумали, кем будут обслуживаться станки и самые сложные машины, кто будет управлять производством. За эту безмятежность пришлось платить с первых дней эксплуатации. Когда нужно было пускать завод, то оказалось, что некого ставить к станкам,

– говорил первый директор НКМЗ Кирилкин о сложностях первых лет работы завода.

Откуда советские власти взяли эти деньги? От продажи за границу золота и предметов искусства его строительство профинансировали миллионы раскулаченных и уничтоженных в пламени красного террора людей.

Как Москва уничтожала Украину и украинцев

Искусственный голод, известный в истории как Голодомор 1932 – 1933, был организован советской властью для достижения сразу нескольких целей.

Первая – подавление украинского освободительного движения и уничтожение его материальной базы, вторая – насильственно отобранный у крестьян хлеб продавался за границу и на полученную валюту покупались новейшие станки для заводов, таких как НКМЗ. Третья причина – фактическое уничтожение украинского села заставило сотни тысяч людей покидать родные места и привычный уклад жизни и искать заработки на Донбассе и других промышленных регионах СССР. По оценкам историков, доля таких людей среди так называемого "рабочего класса" в Донбассе составляла около 40%.

Коарбельная пушка Б-37 в одноствольной опытной установке МП-10 в цехе НКМЗ, 1939 год.

Новый завод в Краматорске получил имя сталина, а его главной задачей стало производство оружия. спецсталь, валки, артиллерийские установки, бронетехника и т.д. Все это массово "гнали" для Красной армии. И все это не имело никакого смысла. в 1941 году почти вся продукция НКМЗ была уничтожена то ли самими хозяевами, то ли немцами, то ли стала их трофеями. Тяжелые морские пушки, являвшиеся визитной карточкой завода, себя в войне практически никак не проявили, как и советский флот. Большинство разработок остались проектами или искусственными вариантами, а выпуск бронетракторов – были и такие – лишь подтвердил беспомощность москвы в начале войны.

Трезубец, установленный в Краматорске 28 октября 1942 активистами ОУН на месте разрушенного памятника Ленину / архивное фото

В итоге Красная армия побеждала нацистов во Второй мировой войне уже на средства техники, поставленной при первом ленд-лизе американцами или сделанной за Уралом.

Современность

В 1991 году начинается современная история Краматорска. Как и в советское время, он остался городом-заводом и важным промышленным хабом. центром Краматорской агломерации с населением более 600 тысяч человек, объединившей несколько городов – собственно Краматорск, а также Славянск, Константиновку, Дружковку и Лиман.

Главным заводом остался НКМЗ – его история оказалась типичной. Стратегически важное предприятие решило отдать под приватизацию. Однако трудовой коллектив завода владельцем пробыл недолго. Вскоре завод практически перешел в собственность директора – Георгия Скударя.

"Красный директор", возглавивший НКМЗ в годы "перестройки", быстро сообразил: что к чему, и по примеру многих других коллег по "красному директорству" - Бойко, Богуслаева и других – превратил промышленный гигант в свою вотчину. Бизнес хорошо шел, ведь НКМЗ производил стратегическую продукцию – ее гнали в россию и зарабатывали миллионы долларов. Скударь стал резидентом топ 100 украинского Forbes, по состоянию на 2021 год его состояние оценивалось почти в 300 миллионов долларов.

В 21 веке Скударь сделал НКМЗ семейным бизнесом –крупнейшими акционерами стали дочери директора, а в 2018 году вице-президентом предприятия стал внук владельца Дмитрий Скударь. Сам Георгий Скударь успел побыть народным депутатом, был доверенным лицом Кучмы и Януковича, лелеял на территории собственного завода памятник ленину, голосовал за преступные Харьковские соглашения и сейчас находится на карандаше в СБУ, который ищет во всем этом государственную измену.

С февраля 2022 года НКМЗ, как и другие краматорские заводы, не работают из-за постоянных обстрелов московитов, а 19 июля в его судьбе появился новый интересный поворот – Верховная Рада 316 голосами рекомендовала национализировать стратегическое предприятие. Правда, не определили время и сроки национализации НКМЗ.

Интересно, что к вопросу еще одного краматорского завода — "Энергомашспецстали", — который прямо принадлежит оккупантам — "Росатому", у парламентариев руки не дошли. Возможно, автор постановление о национализации НКМЗ Арьев обратит внимание и на другие заводы Донбасса.

Краматорск и война

В 2014 году к мирному украинскому городу пришла война в апреле здесь появились террористы банды Гиркина. Лишь 5 июля после нескольких неудачных попыток силы АТО смогли их выжать из города. За это время террористы настроили против себя население Краматорска, которое получило некую "прививку" от "русского мира".

Украинская манифестация в Краматорске, 2017/24 канал

В октябре 2014 года Краматорск стал временным административным центром Донецкой области, штабом украинских объединенных сил на Донбассе и прифронтовым городом. В этом статусе в 2018 году Краматорск отпраздновал 150-летие.

Война оставалась рядом и часто напоминала о себе.

10 февраля 2015 года россияне решили отомстить городу за украинскую позицию – Краматорск обстреляли из "Смерчей" — террористы убили 17 человек, а более 60 получили ранения.

С 24 февраля 2022 года Краматорск оказался под массированными обстрелами. Потерпели разрушения местные заводы, школы, жилые дома. Поэтому работа промышленных предприятий была остановлена, а большинство жителей города вынуждены были убегать от россиян.

8 апреля россияне обстреляли вокзал в Краматорске жертвами теракта стали 50 человек кадры с места преступления облетели весь мир и подтвердили, что россия пришла в Украину убивать и творить геноцид. Новые обстрелы и убийства украинцев не прекращаются. Мирные люди гибнут почти каждый день.

Школа в Краматорске, разрушенная россиянами в июле 2022 года / Фото Донецкой ОВА:

Несмотря на это, Краматорск стоит, бьется и дает достойный ответ врагу – сейчас идет битва за Донбасс. Для захватчиков он никогда не станет своим, ведь это – украинский Донбасс.

