В Кременчуге бывший заключенный стрелял в полицейских из окна квартиры

В Кременчуге мужчина устроил стрельбу по полицейским из окна дома. По данным медиков, он был под наркотиками.

Детали стрельбы на Полтавщине

Правоохранители приехали на вызов в ночной клуб, где возникла конфликтная ситуация. Однако из соседнего дома в них начали стрелять.

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Злоумышленник попал в двух полицейских при исполнении служебных обязанностей. На место происшествия прибыли оперативники. Они установили квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника.

Что известно о нападающем

Стрелком оказался 38-летний местный житель. В квартире с ним живет несовершеннолетняя дочь. Известно, что в прошлом мужчину судили за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.

Правоохранители провели обыски в квартире злоумышленника. Они изъяли:

полуразобранный пневматический пистолет,

во дворе дома – газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.



Мужчина выбросил оружие, чтобы избавиться от улик

Нападавшему объявили о подозрении в насилии в отношении правоохранителей. Сейчас он находится в СИЗО.

Стрелку грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Смотрите видео задержания стрелка на Полтавщине: