На Кременчугской ТЭЦ удалось потушить пожар после обстрелов оккупантов

Российские убийцы 24 апреля обстреляли Кременчуг Полтавской области. Они выпустили 9 ракет. До утра 26 апреля пожарные тушили пожар.

Об этом рассказал руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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"Пожар на Кременчугской ТЭЦ был ликвидирован сегодня, в 8:00", – написал Лунин.

Последствия обстрела

По словам Лунина, россияне атаковали Кременчугскую ТЭЦ и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Захватчики убили 1 человека, еще семеро ранили.

Кроме того, в Кременчуге значительные разрушения зданий. Из-за обстрела ТЭЦ во многих районах города исчезла горячая вода.

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