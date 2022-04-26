На Кременчугской ТЭЦ удалось потушить пожар после обстрелов оккупантов
26 апреля 2022 , 11:43Читати новину українською
Источник:Дмитрий Лунин
Российские убийцы 24 апреля обстреляли Кременчуг Полтавской области. Они выпустили 9 ракет. До утра 26 апреля пожарные тушили пожар.
Об этом рассказал руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
К теме ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге разрушены, – глава Полтавской ОВА
"Пожар на Кременчугской ТЭЦ был ликвидирован сегодня, в 8:00", – написал Лунин.
Последствия обстрела
По словам Лунина, россияне атаковали Кременчугскую ТЭЦ и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Захватчики убили 1 человека, еще семеро ранили.
Кроме того, в Кременчуге значительные разрушения зданий. Из-за обстрела ТЭЦ во многих районах города исчезла горячая вода.
Заметьте – россияне атаковали Запорожье: смотрите видео