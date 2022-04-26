На Кременчуцькій ТЕЦ вдалось загасити пожежу після обстрілів окупантів
26 квітня 2022 , 11:34Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Лунін
Російські вбивці 24 квітня обстріляли Кременчук, що на Полтавщині. Вони випустили 9 ракет. До ранку 26 квітня вогнеборці гасили пожежу.
Про це розповів керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
До теми ТЕЦ і нафтопереробний завод у Кременчуці зруйновано, – глава Полтавської ОВА
"Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідували сьогодні, о 8:00", – написав Лунін.
Наслідки обстрілу
За словами Луніна, росіяни атакували Кременчуцьку ТЕЦ та Кременчуцький нафтопереробний завод. Загарбники вбили 1 людину, ще сімох поранили.
Крім цього, у Кременчуці значні руйнування будівель. Через обстріл ТЕЦ у багатьох районах міста зникла гаряча вода.
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