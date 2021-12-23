В Кременчугском суде парень пытался передать подсудимому пиццу с наркотиками

В Полтавской области полиция задержала мужчину, который пытался передать наркотики подсудимому. Он хотел замаскировать запрещенное вещество в пиццу.

Как рассказали правоохранители, мужчину выдали его собственные эмоции: он очень волновался и вел себя крайне подозрительно.

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Как правоохранители разоблачили мужчину

На входе в помещение суда его остановили охранники. Во время осмотра вещей охранники увидели замаскированный в пиццу сверток с зеленым веществом, внешне похожим на наркотическое средство. На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Выяснилось, что у 21-летнего мужчины ранее уже были проблемы с законом и он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Его задержали и сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Какое наказание ему светит

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 307 о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств. В настоящее время продолжаются следственные действия.

В случае доказания судом вины мужчине грозит: