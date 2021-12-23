У Кременчуцькому суді хлопець намагався передати підсудному піцу з наркотиками

На Полтавщині поліція затримала чоловіка, який намагався передати наркотики підсудному. Він хотів замаскувати заборонену речовину у піцу.

Як розповіли правоохоронці, чоловіка викрили його ж емоції: він дуже хвилювався та поводився вкрай підозріло.

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Як правоохоронці викрили чоловіка

На вході до приміщення суду його зупинили судові охоронці. Під час огляду речей охоронці побачили замаскований у піцу згорток із зеленою речовиною, зовні схожою на наркотичний засіб. На місце події охоронці викликали слідчо-оперативну групу поліції.

З'ясувалося, що 21-річний чоловік раніше вже мав проблеми із законом та неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців. Його затримали та повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Яке покарання йому світить

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 307 про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. Наразі тривають слідчі дії.

У разі доведення судом вини чоловіку загрожує:

позбавлення волі на строк від шести до десяти років,

з конфіскацією майна.



У Кременчуці хлопець намагався передати підсудному наркотики / Фото Нацполіції