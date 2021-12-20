Замість того, щоб отримати прибутки за незаконну діяльність, наркодилер отримав 10 років тюрми. 20 грудня у Київському районному суді Одеси чоловіка визнали винним у скоєнні злочину.

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Як визначили слідчі, одесит довгий час торгував героїном, ацетилкодеїном та метадоном, але спіймали його лише завдяки спробі контрабанди.

Підмінили пакунки на кордоні



Зловмисник отримав "наркотики" Новою поштою / Фото прокуратури Одеської області

Правоохоронці довели, що у квітні-травні 2019 одесит за допомогою міжнародної платіжної системи сплатив кошти росіянам за 500 грамів героїну.

Аби отримати наркотик, чоловік попросив свого знайомого з Одещини з'їздити до Росії та перевезти героїн через кордон на власній машині.

Кур'єра затримали на Харківщині прикордонники, які знайшли пакунок в автівці.

Контрабандист розповів правоохоронцям, хто замовив йому перевезення героїну за 1500 доларів. Після цього поліцейські вирішили підмінити пакунок та затримати організатора на гарячому.



У квартирі наркоторгівця знайшли не тільки героїн / Фото прокуратури Одеської області

Згорток з імітацією наркотиків відправили до Одеси поштою. Коли зловмисник отримав його, чоловіка затримали. Під час обшуку в домівці фігуранта справи знайшли інші заборонені речовини.

Одеситу інкримінували контрабанду героїну в особливо великих розмірах. Служителі Феміди засудили його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.