Вместо того чтобы получить доходы за незаконную деятельность, наркодилер получил 10 лет тюрьмы. 20 декабря в Киевском районном суде Одессы мужчину признали виновным в совершении преступления.
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Как определили следователи, одессит долгое время торговал героином, ацетилкодеином и метадоном, но его поймали только благодаря попытке контрабанды.
Подменили свертки на границе
Злоумышленник получил "наркотики" по Новой почте / Фото прокуратуры Одесской области
- Правоохранители доказали, что в апреле-мае 2019 года одессит с помощью международной платежной системы уплатил средства россиянам за 500 граммов героина.
- Чтобы получить наркотик, мужчина попросил своего знакомого из Одесской области съездить в Россию и перевезти героин через границу на собственной машине.
- Курьера задержали на Харьковщине пограничники, которые нашли сверток в автомобиле.
- Контрабандист рассказал правоохранителям, кто заказал ему перевозку героина за 1500 долларов. После этого полицейские решили подменить сверток и задержать организатора с поличным.
В квартире наркоторговца нашли не только героин / Фото прокуратуры Одесской области
Сверток с имитацией наркотиков отправили в Одессу по почте. Когда злоумышленник получил его, мужчину задержали. Во время обыска в доме фигуранта дела обнаружили другие запрещенные вещества.
Одесситу инкриминировали контрабанду героина в особо крупных размерах. Служители Фемиды приговорили его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.