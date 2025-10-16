Чтобы Россия осознала, что не сможет победить, нужны строгие санкции и укрепление обороны Украины. Только сочетание давления и военной силы может заставить Кремль остановиться.

Политолог Валентин Гладких в эфире 24 Канала сказал, что Москва поймет поражение только после реальной неудачи на поле боя. Он отметил, что передача нового оружия и усиление санкций способны ускорить этот момент.

Кремль может остановить только военное поражение

Политолог объяснил, что Кремль не реагирует на дипломатические сигналы или предупреждения. Реальные изменения возможны только тогда, когда война становится убыточной и Россия теряет ресурсы. Именно поэтому главная задача Запада – усилить санкции и помочь Украине укрепить оборону.

Россиян нельзя остановить, прививая им мысль о неизбежности поражения. Их можно остановить только тогда, когда они потерпят военное поражение,

– сказал Гладких.

Усиление санкционного контроля в сочетании с наращиванием возможностей украинской армии может реально повлиять на позицию Кремля. Без этого Россия продолжит войну, не осознавая ее безысходности.

Западные ракеты меняют политическую динамику

Передача Украине ракет Tomahawk имеет не только военное, но и политическое значение. Такая помощь является сигналом, что союзники готовы поддерживать Украину до победы. Это также подталкивает Москву к пониманию, что военным путем достичь цели больше невозможно.

Томагавки не являются дивооружением, которое сразу изменит ход войны. Но я надеюсь, что использование этих ракет поможет донести до россиян простую мысль – надо прекратить огонь и садиться за стол переговоров,

– объяснил Гладких.

Он добавил, что даже ограниченное количество таких ракет может существенно повлиять на способность противника вести боевые действия. Разрушение российских промышленных мощностей и бензиновый кризис уже становятся для Кремля ощутимым давлением.

Москва не готова к справедливым переговорам

Политолог заметил, что даже чувствуя последствия войны, Кремль вряд ли признает поражение добровольно. Россияне привыкли действовать, когда уже понесли удар, а не тогда, когда понимают опасность. Поэтому, по его мнению, единственный путь остановить агрессию – это нанести реальное поражение на поле боя.

Россияне сначала потерпят поражение, а уже потом осознают это. Их нельзя убедить в неизбежности проигрыша словами или дипломатией,

– подчеркнул политолог.

Он пояснил, что любые переговоры с Россией могут иметь смысл только тогда, когда она потеряет военные возможности и политические ресурсы для продолжения войны. Украина должна требовать гарантий безопасности, чтобы Кремль не использовал переговоры для паузы, восстановления сил и новых атак.

Взрывы на российских НПЗ и их последствия