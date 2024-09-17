Спецоперация Кремля: истинная причина, почему Путин ездил в Монголию

2 сентября российский диктатор Владимир Путин посетил Монголию. Государство-член Международного уголовного суда не выполнило ордер на его арест, нарушив обязательства по Римскому статуту.

Как не допустить турне Путина другими странами и можно ли наказать Монголию за умышленную дискредитацию международного права – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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"Спецоперация Кремля"

В конце августа президент Монголии Ухнагийн Хурелсух пригласил Путина посетить государство под предлогом празднования годовщины победы советских и монгольских войск над Японией на реке Халхин-Гол. Министерство иностранных дел и Верховная Рада Украины обратились к Монголии с призывом в случае приезда диктатора выполнить ордер на его арест, выданный МУС 17 марта 2023 года за депортацию украинских детей.

Государство-сторона Римского статута пренебрегло своими обязательствами, объяснив после, что зависимо от российских энергоносителей и пытается придерживаться политики "нейтралитета".

Выбор Путина пал на Монголию неслучайно. Предварительно он не смог поехать в ЮАР и отказался от визита в Индию, которая не является членом МУС, однако может иметь с ним договоренности о содействии в передаче подозреваемых лиц. Географическое расположение вместе с зависимым положением Монголии стали для Путина гарантиями незадержания, а, следовательно, идеальной основой для разжигания очередной кампании дискредитации что МУС, что международного права в целом.

На умышленность "спецоперации Кремля" указывают и комментарии после визита со стороны рупоров пропаганды – Владимира Соловьева и Дмитрия Медведева. Последний утверждает, что "Монголия послала МКС в известном еще с 13 века российско-монгольском направлении". И в этом тезисе есть доля правды.

Реакция Международного уголовного суда

В течение недели, предшествовавшей визиту российского главы в Монголию, МУС отвечал на возможное нарушение Римского статута только ссылками на их нежелательность, а также на отдельные исключения из обязательства о сотрудничестве с Судом. В основе выполнения упомянутого обязательства лежит принцип добровольности, поэтому фактически предупредить приезд Путина в Монголию путем введения превентивных мер МУС как учреждение не мог.

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Ограниченными оказались и средства реагирования уже после нарушения Римского статута и отказа задерживать лицо, подозреваемое в похищении по меньшей мере 20 тысяч украинских детей.

2 сентября на момент пребывания Путина в "уникальной юрте", Ассамблея государств-участников обратилась к Монголии, напомнив о ее обязательствах по статьям 86 и 89 Римского статута и подчеркнув невозможность членов пускать российского диктатора на свою территорию без его дальнейшего задержания и передачи в Гаагу.

Текст письма содержал информацию о визите 3 сентября, хотя уже было известно о фактическом пребывании Путина в Монголии. В этом контексте представляются несвоевременными действия Ассамблеи государств-участников по предупреждению дискредитации МУС.

В дальнейшем начался процесс рассмотрения нарушения Римского статута согласно предусмотренному порядку. Согласно последнему, судьи должны сделать вывод о невыполнении государством обязательств и предложить меры реагирования. Затем дело передается на рассмотрение Ассамблеи государств-участников. Она может принять решение о принятии политических или дипломатических мер в ответ на нарушение. Среди них:

открытый диалог с государством-нарушителем с участием неправительственных организаций как форма своеобразного публичного осуждения;

добрые услуги со стороны Председателя Ассамблеи с целью усилить будущее сотрудничество с государством-участником, которое не выполнило обязательства.

Могут быть приняты и другие меры. Однако следует принимать во внимание, что они не направлены на наказание государства-члена, а, скорее, будут касаться корректировки его будущего поведения. Поэтому исключение Монголии из МУС, которое потенциально навредит больше самому Суду, чем государству, не является возможным. Так же досрочное завершение полномочий монгольского судьи Эрденебалсурена Дамдина, который заступил на должность в марте 2024 года и выполняет свои полномочия в личном качестве, не рассматривается как мера реагирования на нарушения со стороны Монголии.

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Реакция государств-членов МУС

Больше чем реакция самого Суда, который имеет ограниченный набор инструментов принуждения, беспокоят заявления государств-членов МУС после визита Путина. ЕС, который мог прибегнуть к частичному приостановлению сотрудничества в инвестиционной сфере, а также по предоставлению финансовой и технической помощи Монголии, ограничился "выражением сожаления". При этом он выразил "решительную поддержку усилиям по обеспечению ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления в связи с агрессивной войной России против Украины".

То, что фактически Монголия не приложила таких усилий, в конце концов, в заявлении Европейской службы внешних связей не упомянуто.

В свою очередь, Украина выразила глубокое разочарование и пригрозила учитывать решение Монголии "в дальнейшей политике по развитию двусторонних отношений". 12 сентября МИД Украины объявил демарш генеральному директору департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг.

Реакция других государств осталась преимущественно молчаливой. Это не означает, что следует ожидать "эффекта домино" и активизации турне Путина в страны БРИКС или где-то еще. Однако достаточно мягкие подходы к нарушению обязательств по Римскому статуту могут поощрить самого диктатора искать механизмы давления и пробелы в национальных процедурах задержания, чтобы провести еще несколько дискредитационных "спецопераций" уже в этом году в Мексике или в Бразилии.

МУС является апогеем решимости части международного сообщества не допустить повторения массовых зверств путем обеспечения пострадавшим справедливости и наказания виновных лиц. Любой сознательный подрыв его авторитета неизбежно нанесет ущерб наиболее уязвимым жертвам вооруженных конфликтов и диктаторских режимов.

Никакие ссылки на экономические интересы или на призрачный нейтралитет не могут обосновать подобные действия. Если государство не сотрудничает для наказания тяжелых преступлений, то оно теряет свой нейтралитет, превращаясь в соучастника зверств и страданий.