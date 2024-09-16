"Теневой флот" вырос уже до 1800 судов в прошлом году. Это почти 15% мирового флота нефтяных танкеров.

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Роль нефтяного сектора в бюджете России в 2023 году – 26% (1/4 бюджета). При этом на финансирование войны Россия тратит 1/3 своего бюджета. Каждый нефтяной доллар бюджета России – это, по сути, доллар, который направлен на убийство украинцев.

Но появились новые данные за август – 83% от общего объема российской морской сырой нефти было перевезено "теневыми" танкерами. В то же время на танкеры, принадлежащие или застрахованные в странах, применяющих ценовую границу, пришлось 19% от общей стоимости российской сырой нефти, экспортируемой в августе.

Это еще раз подтверждает, что "теневой флот" – главный инструмент обхода санкций. В августе 2024 года выручка России от экспорта ископаемых топлив (нефть, газ, уголь) составила 636 миллионов евро в день. Доходы от морской сырой нефти – 186 миллионов евро в день.

Как Россия зарабатывает деньги на нефти

В августе 2024 года в водах ЕС (с молчаливого согласия ЕС) была осуществлена перевалка российской нефти с судна на судно (STS) на сумму 1 миллиард евро. 73% этих перевозок осуществлялись танкерами, застрахованными по G7+.

Перевозки российской нефти по STS серьезно подрывают санкции, позволяя России обходить санкции и ценовые ограничения, разделяя груз между несколькими покупателями и смешивая более дешевую российскую нефть с нероссийской нефтью.

"Теневые" танкеры, средний возраст которых составлял 17 лет, осуществили в водах ЕС экологически опасные перевозки с судна на судно на общую сумму 273 миллиона евро. На ЕС пришлось 36% ежемесячного мирового экспорта СПГ из России, стоимость которого составила 475 миллионов евро.

Пять крупнейших стран ЕС, импортирующие российское ископаемое топливо, заплатили России 1,2 миллиарда евро в этом месяце. Благодаря исключению из санкций государства-члены продолжают покупать российский газ и трубопроводную нефть.

Заметьте Куда хочет бить Украина

Деньги не пахнут? Как вам такие партнеры Украины, которые, по сути, дают России ресурс для уничтожения украинцев?

Танкеры, которые перевозили нефть из крупнейшего российского нефтяного порта на Балтике в августе, сменили владельцев за более 1,5 миллиарда евро после вторжения в Украину. Это свидетельствует о значительной прибыли, полученной европейскими судовладельцами от продажи стареющих судов, оказавшихся в теневом флоте.

Из 60 танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных в Приморске только в прошлом месяце, 70% сменили владельца с февраля 2022 года (один из них – трижды). Судовладельцы извлекли выгоду из растущего спроса на старый тоннаж для поддержания экспорта российской нефти. Вся информация публичная.

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 8 сентября 29 танкеров загрузили 21,99 миллиона баррелей российской сырой нефти. Объем вырос с 21,67 миллиона баррелей на 29 судах на предыдущей неделе.

Это означает, что ежедневные поставки Россией сырой нефти морем за неделю, закончившуюся 8 сентября, выросло примерно на 40 000 баррелей, то есть до 3,14 миллиона в сутки. Мир просто зарабатывает деньги.

Украина должна показать пример

Но есть и первые хорошие новости. Великобритания ввела санкции против 10 судов российского "теневого флота" (из 1800). Всего 10 судов! И только одна страна ввела санкции. Как вам масштабы "борьбы" с финансированием российского терроризма?

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Как мы видим, деньги не пахнут, и ЕС играет ключевую роль в финансировании войны в Украине через "закрытые глаза" на "теневой флот". Украина, к сожалению, не лучше. Мы до сих пор не показали примера введения санкций и не раскрыли всех стейкхолдеров, бенефициаров и названия судов, которые не являются большим секретом. Как и не являются секретом их маршруты перемещения по морям.

Скажите, как долго мы сами будем закрывать глаза на финансирование войны нефтедолларами и не покажем пример введения санкций? Ведь Украина тоже продолжает молчать и делает вид, что нет никакого "теневого флота" и нефтедолларов, которые убивают украинцев.