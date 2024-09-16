"Тіньовий флот" виріс вже до 1800 суден минулого року. Це майже 15% світового флоту нафтових танкерів.

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Роль нафтового сектора в бюджеті Росії у 2023 році – 26% (1/4 бюджету). При цьому на фінансування війни Росія витрачає 1/3 свого бюджету. Кожен нафтовий долар бюджету Росії – це, по суті, долар, який спрямований на вбивство українців.

Але з'явилися нові дані за серпень – 83% від загального обсягу російської морської сирої нафти було перевезено "тіньовими" танкерами. Водночас на танкери, що належать чи застраховані в країнах, що застосовують цінову межу, припало 19% від загальної вартості російської сирої нафти, що експортується у серпні.

Це ще раз підтверджує, що "тіньовий флот" – головний інструмент обходу санкцій. У серпні 2024 року виторг Росії від експорту копалин палив (нафта, газ, вугілля) становив 636 мільйони євро на день. Доходи від морської сирої нафти – 186 мільйонів євро на день.

Як Росія заробляє гроші на нафті

У серпні 2024 року у водах ЄС (з мовчазної згоди ЄС) було здійснено перевалку російської нафти з судна на судно (STS) на суму 1 мільярд євро. 73% цих перевезень здійснювалися танкерами, застрахованими за G7+.

Перевезення російської нафти по STS серйозно підривають санкції, дозволяючи Росії обходити санкції та цінові обмеження, розділяючи вантаж між кількома покупцями й змішуючи дешевшу російську нафту з неросійською нафтою.

"Тіньові" танкери, середній вік яких становив 17 років, здійснили у водах ЄС екологічно небезпечні перевезення з судна на судно на загальну суму 273 мільйонів євро. На ЄС припало 36% щомісячного світового експорту ЗПГ із Росії, вартість якого склала 475 мільйонів євро.

П'ять найбільших країн ЄС, що імпортують російське викопне паливо, заплатили Росії 1,2 мільярда євро цього місяця. Завдяки вилученням із санкцій держави-члени продовжують купувати російський газ та трубопровідну нафту.

Зауважте Куди хоче бити Україна

Гроші не пахнуть? Як вам такі партнери України, які, по суті, дають Росії ресурс для знищення українців?

Танкери, які перевозили нафту з найбільшого російського нафтового порту на Балтиці в серпні, змінили власників за понад 1,5 мільярда євро після вторгнення в Україну. Це свідчить про значний прибуток, отриманий європейськими судновласниками від продажу суден, що старіють, які опинилися в тіньовому флоті.

З 60 танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів, завантажених у Приморську лише минулого місяця, 70% змінили власника з лютого 2022 року (один з них – тричі). Судновласники отримали вигоду з попиту, що росте, на старий тоннаж для підтримки експорту російської нафти. Вся інформація публічна.

За даними відстеження суден і звітами портових агентів, за тиждень до 8 вересня 29 танкерів завантажили 21,99 мільйона барелів російської сирої нафти. Обсяг зріс із 21,67 мільйона ​​барелів на 29 судах попереднього тижня.

Це означає, що щоденне постачання Росією сирої нафти морем за тиждень, що закінчився 8 вересня, зросло приблизно на 40 000 барелів, тобто до 3,14 мільйона на добу. Світ просто заробляє гроші.

Україна має показати приклад

Але є й перші добрі новини. Велика Британія запровадила санкції проти 10 суден російського "тіньового флоту" (з 1800). Усього 10 суден! І лише одна країна запровадила санкції. Як вам масштаби "боротьби" із фінансуванням російського тероризму?

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Як ми бачимо, гроші не пахнуть, і ЄС відіграє ключову роль у фінансуванні війни в Україні через "заплющені очі" на "тіньовий флот". Україна, на жаль, не краща. Ми досі не показали прикладу запровадження санкцій і не розкрили всіх стейкхолдерів, бенефіціарів та назви суден, які не є великим секретом. Як і не є секретом їхні маршрути переміщення морями.

Скажіть, як довго ми самі закриватимемо очі на фінансування війни нафтодоларами і не покажемо приклад запровадження санкцій? Адже Україна теж продовжує мовчати і удає, що немає ніякого "тіньового флоту" і нафтодоларів, які вбивають українців.